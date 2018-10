FOTO: Desaparece un lago de los Alpes que inspiró a poetas

En el norte e Italia, entre las cimas de los Alpes, el lago Azzurro, también conocido como lago di Motta, ha desaparecido. Se trata de un pequeño lago situado a 1.853 metros de altura en la provincia de Sondrio, cerca de la frontera con Suiza, que el fotógrafo Marco Pugliese vio el domingo pasado sin una sola gota de agua.

Para dar a entender la magnitud de la sequía, Pugliese publicó en Facebook dos fotografías comparativas. En la inferior, tomada el año pasado, el pequeño y pintoresco lago está lleno de agua, mientras que en una imagen superior el Azzurro está completamente seco, y solo la tierra húmeda de la parte más profunda recuerda que el prado que vemos alguna vez fue un lago.

"Es un año caluroso, con poca lluvia los glaciares que he visitado este año no están realmente en buen estado", ha anotado Pugliese. "Quizás deberíamos empezar a pensar en no malgastar agua", cita sus palabras el portal web GreenMe.

El lago Azzurro ('lago azul' en italiano) es alimentado naturalmente por un manantial subterráneo. En primavera se llena de agua y con la llegada del invierno se vacía parcialmente. Sin embargo, en 2005 y 2006 el lago ya no se llenó debido a la escasez de precipitaciones.

Entonces, el Fondo Italiano del Medio Ambiente incluyó el lago en la lista de 'Los lugares del corazón', promoviendo estudios e investigaciones para tratar de entender las causas de la repentina desaparición.

Durante el verano de 2007, después de una primera operación de llenado artificial, el lago comenzó a recuperar su nivel habitual nuevamente de forma natural, pero este proceso solo duró hasta este año.

El lago también es famoso gracias al poeta y escritor italiano Giosuè Carducci, premio nobel de literatura en 1906. Carducci veraneaba en la cercana localidad de Madesimo y en 1888 dedicó un poema al Azzurro.