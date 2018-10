EE.UU.: "Todas las acciones posibles" están sobre la mesa para impedir la entrada de la caravana

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, afirmó este domingo que el presidente Trump está considerando "todas las medidas posibles" para evitar que la caravana de migrantes centroamericanos que viajan hacia Estados Unidos ingresen ilegalmente al país.

Cada acción posible, autoridad, programa ejecutivo, están sobre la mesa

"Mi mensaje general a esta caravana es que no vengan. No se les permitirá entrar. Hay una forma correcta de emigrar a este país y esta no la es", sostuvo Nielsen en una entrevista a Fox News Sunday.

"Creo que lo que el presidente está dejando en claro es que cada acción posible, autoridad, programa ejecutivo, están sobre la mesa para garantizar que quede claro que hay una manera correcta y legal de ingresar a este país, y que no se tolerarán otras formas", añadió Nielsen.

La política no descartó la posibilidad de que el presidente Trump emita una orden ejecutiva que impida que los centroamericanos soliciten asilo en EE.UU., e hizo hincapié en que la Administración no permitiría que las personas crucen la frontera ilegalmente.



El presidente estadounidense afirmó este sábado que los migrantes centroamericanos, que buscan llegar a Estados Unidos, "no entrarán" al país. "Den la vuelta. No entrarán en EE.UU. Lo siento", declaró.