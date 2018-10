"No me siento segura": Activista saudita explica por qué eliminó sus cuentas en redes sociales

La activista saudita Manal al Sharif decidió eliminar su cuenta en Twitter criticando que en la red se trata de "silenciar" a la gente.

Su decisión se debió a que Twitter está "controlada por 'trols' progubernamentales y 'bots' que son pagados por [agentes] progubernamentales" para "silenciar, intimidar y acosar" a los activistas y "cualquiera que diga la verdad", explicó Al Sharif en un video publicado el pasado viernes en YouTube.

En ese contexto, señaló que Twitter se está usando también para difundir noticias falsas y propaganda, lamentando que a algunos de sus conocidos, a pesar de "tener pensamiento crítico", les "lavaron el cerebro" a través de mensajes en esa red.

"No me siento segura", admitió la activista, explicando que eso la llevó también a eliminar su cuenta de Facebook. "Si los mismos instrumentos a los que [los activistas] nos unimos para la liberación se usan para oprimirnos y debilitarnos y para difundir noticias falsas y odio, me voy de estas plataformas", declaró, indicando que continuará con su campaña para crear redes sociales libres.

"Seguiré hablando en voz alta, porque tiranos y dictadores son los que deben tener miedo, no nosotros", subrayó.

Las declaraciones de la activista fueron realizadas en pleno escándalo por el asesintato del periodista saudita Jamal Khashoggi, conocido por su postura contraria al Gobierno de su país, del cual huyó en 2017, según alegó entonces, por temor a represalias. Destacó por ser muy crítico con el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, con el rey, Salmán ben Abdelaziz.

El pasado 2 de octubre, Khashoggi, con residencia en EE.UU. y columnista de The Washington Post, desapareció tras entrar al consulado de Arabia Saudita en Estambul. Dos semanas después, Riad admitió que el periodista había muerto dentro de la misión diplomática. Según su "investigación preliminar", falleció como resultado de "una pelea". En varios medios transcendieron informaciones de que las autoridades turcas poseen pruebas de que Khashoggi fue asesinado y desmembrado en interior del consulado.