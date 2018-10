"Florentino solo me miró como una relación de negocio": Ronaldo revela por qué dejó el Real Madrid

Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus F.C., reveló que la razón por la que abandonó su anterior club, el Real Madrid, tras permanecer nueve años en sus filas, fue porque sentía que su presidente, Florentino Pérez, lo veía únicamente como un medio para ganar dinero, según lo explicó este lunes a la revista deportiva France Football.

"Florentino Pérez solo me miró como una relación de negocios. Lo que me decía nunca lo hizo desde el corazón", aseveró el astro portugués, que añadió que el presidente del club blanco le miraba como si ya no fuera indispensable. Asimismo, dijo que esta situación le llevó a reflexionar sobre su salida del club español, pues ya no se sentía considerado como al comienzo de su etapa merengue.

Por otra parte, Ronaldo detalló que la decisión de cambiar de equipo se basó en su deseo de unirse a un club en el que se sintiese amado y no a motivos económicos, pues en este caso —aseguró— se habría ido a jugar a China, "donde habría ganado cinco veces más".

El pasado 1 de octubre el diario El Mundo publicó un artículo en el que se decía que la salida del Madrid por parte de Ronaldo podría haberse debido a diferentes factores, pero sobre todo a sus problemas fiscales con Hacienda española, de los que el club merengue se mantuvo al margen.