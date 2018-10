Revelan el desfalco de millones de euros en interés sobre cuentas congeladas de Gaddafi en Bélgica

La empresa belga de radiodifusión pública RTBF afirmó ―citando a una fuente no identificada― que se está investigando el posible pago de interés por bancos de Bélgica sobre cuentas congeladas bajo las sanciones de la ONU de 2011 aprobadas tras el derrocamiento del líder libio Muammar Gaddafi.

Hasta 5.000 millones de euros (5.700 millones de dólares) podrían haber sido desembolsados a personas que controlaban las cuentas libias, incluidas milicias acusadas de abuso de derechos humanos, agregó el medio.

Asimismo, reporta que cuando la ONU decidió congelar los depósitos del Gobierno de Gaddafi en el extranjero, Bélgica lo hizo pero no cesó los pagos de interés y dividendos.

En medio de la intervención de la OTAN en Libia en 2011, la ONU introdujo sanciones contra los activos gubernamentales del país, incautando unos 67.000 millones de dólares que la Autoridad Libia de Inversiones tenía en Europa y EE.UU. Los gobiernos de la UE congelaron solo las cuentas, pero el interés y los dividendos acumulados a partir de 2011 continuaron.

El ministro de Exteriores belga, Didier Reynders, afirmó a periodistas este martes que no le correspondía a él la decisión de desbloquear el interés sobre los depósitos.

"Esa [decisión de desbloquear los fondos] es responsabilidad del Ministerio de Finanzas. No lo he liderado desde el 6 de diciembre de 2011, y no he tomado ninguna decisión en esa materia", aseguró Reynders. Asimismo, recordó que tal permiso había sido emitido en octubre de 2012, cuando el Ministerio era encabezado por Steven Vanackere.



La ONU también ha investigado la desaparición de miles de millones de euros de varias cuentas en Bélgica que eran controladas por el entorno del líder derrocado Muammar Gaddafi.