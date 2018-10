El rodaje de un videoclip con réplicas de fusiles AR-15 causa pánico en una iglesia de Los Ángeles

Un grupo de hombres provocó este lunes pánico colectivo y un importante despliegue policial en Los Ángeles, California (EE.UU.), al entrar en una iglesia local con lo que parecían ser rifles de asalto. En realidad, el incidente resultó ser la grabación no autorizada de un video musical.

La Policía de Los Ángeles explicó después que los supuestos fusiles AR-15 que llevaban los hombres eran réplicas inocuas. Por su parte, el productor Peter Mandana precisó, en declaraciones a Fox 11, que se trataba de la filmación de un videoclip musical en bengalí, con un grupo de artistas de rap nativos del Asia.

La confusión se debió a que los productores del video no solicitaron un permiso para la filmación, por lo que la Policía no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. El director fue detenido por el rodaje no autorizado de un video musical.

"Basándonos en todo lo que ocurrió en la nación la semana pasada, tomaremos medidas de precaución y, por supuesto, lo trataremos como si fuera una situación real con un sospechoso armado", afirmó el oficial de la Policía de Los Ángeles Keith Green, en referencia al tiroteo que dejó 11 muertos en la sinagoga de Pittsburgh (Pensilvania) el pasado sábado.