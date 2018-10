López Obrador explica por qué "no hay nada que temer por el nuevo aeropuerto de México"

No hay nada que temer con respecto a la decisión de cancelar las obras en el aeropuerto de Texcoco y realizarlas en la base aérea militar de Santa Lucía –al sureste del municipio de Zumpango, estado de México–, dijo el presidente electo de ese país, Andrés Manuel López Obrador.

En un mensaje a los mexicanos, aseguró que el 'escándalo' que se ha desatado tras darse a conocer los resultados de la consulta pública, en la que se impuso la opción de construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en la base militar de Santa Lucía y no en Texcoco, se debe al uso que se pretendía dar al terreno que actualmente ocupa el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México 'Benito Juárez'.

"Esto va más allá de un negocio legal, legítimo, de cuidar las inversiones, de que se respete el estado de Derecho. Esto tiene que ver con negocios que se proyectaron hacia el futuro. Ahora puedo decirlo. Durante la consulta no podía hablar porque tenía que hablar con imparcialidad, pero, en el fondo, lo que estaba de por medio en la construcción del aeropuerto de Texcoco era quedarse con los terrenos del actual aeropuerto. Llegué a ver hasta el anteproyecto. Ya tenían pensado hacer una especie de Santa Fe (una exclusiva zona de negocios, oficinas y empresas al poniente de Ciudad de México) en las 600 hectáreas del actual aeropuerto", manifestó.



El que será en breve nuevo mandatario de México agregó que, a pesar de la influencia que dichos intereses intentaron ejercer en los mercados, no lograron generar afectaciones. Sostuvo también que la caída del peso, la moneda nacional, solo fue un 'deslizamiento' y que pronto se recuperará de la baja que sufrió tras difundirse la decisión.

"Yo entiendo que estén molestos porque ya no van a poder hacer ese negocio. Afortunadamente, los inversionistas y los mercados en abstracto actúan con inteligencia, con información, con responsabilidad y, a pesar del escándalo, la bulla, los ataques, no pudieron generar inestabilidad. Apostaron a eso. Hubo un deslizamiento del peso, para decirlo de manera eufemística, no una devaluación, pero ya se va a recuperar".

El líder izquierdista reiteró, además, que las inversiones en México están garantizadas, así como los contratos que ya están pactados, con lo que respondió a inquietudes generadas por la decisión de cancelar las obras en el aeropuerto de Texcoco.

"Cuánto escándalo, cuánta bulla, cuánto ruido por lo de la consulta sobre el aeropuerto. Es una campaña orquestada por los que se sienten afectados. Hemos dicho una y mil veces que vamos a garantizar las inversiones, los contratos, que no hay nada que temer", afirmó.