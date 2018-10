Moscú: Ataques de la coalición de EE.UU. en Siria causan la muerte de 120 civiles en un mes

La coalición de EE.UU. ha causado la muerte de más de 120 civiles en Siria en los intensos ataques aéreos, incluso con uso de municiones prohibidas por las convenciones internacionales, que lleva a cabo desde hace un mes en la orilla oriental del Éufrates, ha informado este miércoles el Ministerio de Defensa ruso.

"Estos ataques aéreos se caracterizan por su baja eficiencia y, lo que es más importante, se realizan sin selectividad, lo que indudablemente conduce a grandes bajas civiles", ha informado el portavoz oficial del ministerio ruso, el general-mayor Ígor Konashénkov.

"Más de 120 civiles murieron en ataques aéreos de la coalición contra asentamientos en el este de Siria solo a lo largo del último mes. Bajo el fuego de la coalición también caen con frecuencia combatientes de las FDS kurdas", ha destacado el militar.

¿Regreso del Estado Islámico?

Asimismo, el representante de la Defensa rusa ha advertido que los terroristas del Estado Islámico están volviendo a ocupar regiones anteriormente liberadas en la orilla oriental del Éufrates aprovechando la incapacidad de la coalición estadounidense para proteger estas áreas.

Edificios destruidos en la ciudad siria de Raqa, el 14 de mayo del 2018 / Aboud Hamam / Reuters

"El grupo terrorista Estado Islámico vuelve a ocupar los territorios anteriormente liberados aprovechando la incapacidad de EE.UU. y de las tropas de las FDS (Fuerzas Democráticas Sirias) de luchar con eficacia contra los terroristas en el territorio al este del río Éufrates", ha declarado Konashénkov.

Situación crítica en Raqa

El portavoz ministerial ha alertado asimismo sobre la grave situación humanitaria en la ciudad de Raqa. Allí, ha señalado, la falta de control y las dificultades materiales están creando las condiciones para que se produzca una vuelta de las acciones terroristas.

"En esta ciudad [Raqa], como en otras áreas controladas por la coalición, están floreciendo la anarquía, el hambre y la devastación, lo que ciertamente es un caldo de cultivo para la restauración de las actividades de los grupos terroristas", ha destacado.

Konashénkov ha recordado que ha pasado un año desde cuando la ciudad fue "básicamente arrasada" por los bombardeos de la coalición. Asimismo, ha señalado que bajo los escombros todavía permanecen los restos mortales de miles de ciudadanos, que envenenan los acuíferos.

"En la ciudad faltan agua corriente y electricidad, no se han llevado los trabajos de eliminación de explosivos, no hay ni tiendas, ni hospitales ni farmacias que funcionen. No hay ni una ruta civilizada por la que sea posible llegar a Raqa", ha descrito.

La "zona gris" de la coalición

Hablando en general sobre el área controlada por la coalición estadounidense en Siria, Konashénkov la ha calificado como una "zona gris" en la que "la situación se está deteriorando rápidamente".

"No es una zona de desescalada", ha destacado, señalando que esta afirmación se basa en el gran número de ataques terroristas e incidentes con toma de rehenes producidos allí.

"Desde el 1 de septiembre, los terroristas del Estado Islámico realizaron 57 ataques terroristas y ataques contra representantes de las Fuerzas Democráticas Sirias. Más de 300 milicianos kurdos murieron o fueron heridos", ha detallado el militar.

Asimismo, el Centro ruso para la reconciliación de las partes beligerantes en Siria informó en repetidas ocasiones sobre las represiones sufridas por la población del país.

Así, el pasado 11 de octubre, militantes del Estado Islámico tomaron varias decenas de rehenes, incluidos refugiados, en la localidad de Al Bahra, que posteriormente fueron asesinados por los terroristas.