Atletas paralímpicos, entre los más afectados por el bloqueo de EE.UU. contra Cuba

La atleta paralímpica cubana María Luz Pérez Iser perdió su pierna izquierda en un accidente de tránsito hace varios años, cuando se encontraba en medio de una ascendente carrera como bailarina. Con el apoyo de su madre y los entrenadores, María Luz logró salir del hoyo y se ha convertido en una de las campeonas paralímpicas más prometedoras del país.

Lo que más dificulta su desarrollo como deportista es el bloqueo económico impuesto por EE.UU., que la obliga a comprar las prótesis en mercados más lejanos, como Alemania o Japón, y debe afrontar demoras irremediables.

"Estás preparada para algo y en ese momento no están en tiempo las cosas y sí, efectivamente, a mí me afecta mucho psicológicamente, porque el querer hacer y no poder hacerlo porque me falta la pierna… es como si cada vez que sucedieran estas cosas me la volvieran a amputar", confesó María Luz a RT.

El funcionario del Instituto Cubano de Deportes, Educación Física y Recreación, Manuel Trobajo, se encarga junto con su equipo de intentar aliviar las carencias de los atletas cubanos con discapacidad y comprar los implementos deportivos necesarios.

Pese a la existencia de intenciones de diversas organizaciones de EE.UU. de desarrollar relaciones de cooperación con Cuba, "precisamente el bloqueo lo dificulta", comentó Trobajo al corresponsal de RT en La Habana, Oliver Zamora Oria.

El entrenador de natación Ernesto Garrido, quien ha vivido en carne propia las limitaciones que supone la política de Washington para los deportistas cubanos con discapacidad, destaca que los atletas además quedan privados de importantes torneos en EE.UU.

"Monetariamente es lo más económico que hay, porque estamos cerca, pero para llegar a EE.UU. hay que dar una tercera vuelta que eso se encarece y pagas prácticamente un viaje a Europa, es decir que no podemos participar", lamentó.

Pese a las dificultades a raíz del bloqueo económico, los deportistas cubanos hacen frente a los retos cotidianos con una enorme fuerza de voluntad y han logrado un papel relevante en los Juegos Paralímpicos para su país.

