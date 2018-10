Rafael Nadal se retira del Masters 1.000 de París y dejará de ser el número 1 de la ATP

El español Rafael Nadal anunció este miércoles que no podrá disputar el Masters 1.000 de París, debido a una lesión abdominal, que tuvo durante la preparación.

"He entrenado con los compañeros, me he sentido competitivo, pero [...] los últimos días he empezado a sentir el abdominal, al realizar el gesto del saque. El doctor me ha recomendado no jugar", dijo Nadal, quien jugaba este miércoles frente a su compatriota Fernando Verdasco, según un boletín de prensa de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Su decisión supone que el próximo lunes, 5 de noviembre, perderá el número 1, que ha portado sobre sus espaldas durante 32 de las 38 semanas en 2018, en el Ranking ATP, y será el serbio Novak Djokovic quien ocupe esa posición.