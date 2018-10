Partido gobernante turco: Khashoggi no podría haber sido asesinado sin una orden "de alto nivel"

El asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi en el interior del Consulado de Arabia Saudita en Estambul (Turquía) no podría haber sido ejecutado sin unas instrucciones recibidas "desde alto nivel", ha afirmado Omer Celik, portavoz del Partido de la Justicia y el Desarrollo turco, liderado por Recep Tayyip Erdogan.

En sus declaraciones, citadas por The Daily Sabah, el político reiteró que Turquía no está acusando a nadie por adelantado, pero al mismo tiempo subrayó que Ankara no permitirá ningún encubrimiento en este caso.

Este mismo miércoles, la Fiscalía de Estambul hizo hincapié en que el asesinato del periodista saudí se realizó "de acuerdo con un plan predeterminado". Las autoridades turcas agregaron que Khashoggi fue asesinado por "estrangulamiento" tan pronto como entró al consulado saudí en Estambul, y que su cuerpo "cortado en pedazos".

Más información, en breve.