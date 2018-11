Hallan irregularidades millonarias en el nuevo aeropuerto de México

La desgracia detrás del Nuevo Aeropuerto de México no cesa. No solo está el hecho de que no será concluido, tras la consulta que impuso la base militar de Santa Lucía, ahora fueron halladas irregularidades por un monto de 328.000.000 de pesos (16.285.593 de dólares) en las obras de construcción.

La cifra proviene de las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), como resultado de la auditoría de la Cuenta Pública 2017, entregada este 31 de octubre a la Cámara de Diputados.

En total seis auditorías fueron realizadas al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el cual tiene un plazo de 30 días para responder a partir de la notificación a 22 observaciones que hizo la ASF: 12 fueron a inversiones físicas, seis a desempeño y cuatro a cumplimiento financiero.

Con ello, la ASF vigiló que los recursos financieros "se aplicaron para el propósito para el cual fueron autorizados, que se previeron, contrataron, justificaron, pagaron, comprobaron y registraron, conforme a las disposiciones legales y normativas", señala el documento entregado a los diputados.

Una de las irregularidades más grave es la referente a la construcción de una barda perimetral, la cual fue asignada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y tuvo un sobrecosto por 60.098.000 de pesos; asimismo, "incrementos por cambio del procedimiento constructivo por 42.505.000 de pesos; diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo ejecutado por 4.975.300 de pesos y 9.610.000 de pesos por reparaciones sin que la obra estuviera recepcionada", apunta el documento.

Asimismo, se detectaron irregularidades en mediciones y trabajos respecto a tres pistas: "se constató la improcedencia de poco más de 13.000.000 de pesos por trabajos pagados fuera del periodo contractual y 5.000.000 debido a que se incluyeron en la integración de dos precios unitarios cantidades y rendimientos que no se justifican", señala la ASF.