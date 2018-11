Un científico argentino detrás de un gran avance en la lucha contra el Alzheimer

Esta semana el laboratorio Grifols de Barcelona, España, presentó los resultados de un ensayo clínico llamado Alzheimer Management By Albumin Replacement (AMBAR), que se viene desarrollando desde hace una década. El trabajo fue realizado en conjunto con el Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de la Universidad de Pittsburgh, EE.UU., dirigido por el argentino Oscar López.

Según informó el diario El Mundo, el tratamiento que está a prueba no consiste en la aplicación de un fármaco o medicamento, sino que se trata de un procedimiento de extracción de plasma para limpiar el cerebro de las proteínas neurodegenerativas que se asocian con la enfermedad. Se trata de las beta-amiloide que circulan en el plasma unidas a la albúmina.

Es así que los científicos apuntan a combatirlas mediante el método de plasmaféresis, técnica de recambio de plasma utilizada en enfermedades autoinmunes, y su sustitución con albúmina, una proteína con antioxidantes, inmunomoduladoras y antiinflamatorias. El equipo científico apuntó que de esta forma, en sus estudios, lograron una eficacia del 61% para ralentizar el avance del Alzheimer en pacientes que se encuentran en un estadio moderado.

Recorriendo el centro de neuroimágenes de la Universidad de Pittsburgh con el Profesor Oscar López, director del Centro de Alzheimer y trastornos cognitivos de la universidad. pic.twitter.com/c6z5JO9S4A — Facundo Manes (@ManesF) 11 de octubre de 2018

López apuntó que "el efecto del tratamiento es muy destacable" y remarcó que "estos hallazgos abren nuevas vías para la investigación de los trastornos neurodegenerativos en adultos". Además, cabe destacar que la plasmaféresis es una técnica que se lleva a cabo desde hace más de medio siglo en todo el mundo. Es así que, si finalmente se logra avanzar en este tratamieno, sería mucho más barato que los que se utilizan actualmente.

¿Quién es Oscar López?

El científico argentino comenzó sus estudios en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde se recibió de médico en 1980. Tal como reseña la propia web de la Facultad de Medicina de la UNLP, llegó a la la Universidad de Pittsburgh en 1987 donde desarrolló tareas en Investigación en el Centro de Investigaciones de Enfermedad de Alzheimer y, desde 1996 hasta la actualidad, ocupa el cargo de director del programa externo.

Asimismo, desde 2005 es profesor de Neurología y de Psiquiatría del Western Psychiatric Institute and Clinic en la misma institución. En 2009 asumió también la función de jefe de la División Neurología Cognitiva y de la Conducta en esa casa de estudios norteamericana.

Finalmente, pertenece a distintas sociedades científicas como la New York Academy of Sciences; la Spanish Society of Neurology; la American Academy of Neurology; The Royal Society of Medicine; Sigma Xi; la World Federation of Neurology – Research Group on Aphasia and Cognitive Disorders; la American Neurological Association y American Society of Behavioral Neurology; y la International Psychogeriatric Association.

