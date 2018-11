Erdogan: La orden de asesinar a Khashoggi vino del nivel más alto del Gobierno saudí

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, cree que la orden de asesinar al periodista Jamal Khashoggi provino del más alto nivel del Gobierno saudí, según subraya en un artículo de opinión publicado este viernes en The Washington Post.

"Finalmente, sabemos que la orden de matar a Khashoggi vino de los niveles más altos del gobierno saudí", sostiene Erdogan en el texto. "Debemos revelar la identidad de los títeres que están detrás del asesinato de Khashoggi", añade el mandatario.

Asimismo, afirmó que no cree "ni por un segundo" que fuera el rey Salman quién diera la orden. No obstante, aseguró que sus "relaciones amistosas" con Riad no significa "que haga la vista gorda" ante el asesinato del periodista saudí.

Según comunicó anteriormente un asesor del líder turco, el cuerpo del periodista Jamal Khashoggi fue "disuelto" después de ser asesinado y desmembrado en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul.

"Ahora vemos que no fue solamente cortado, [los sospechosos sauditas] se deshicieron del cuerpo disolviéndolo", ha dicho este viernes Yasin Aktay, uno de los asesores de Erdogan, al periodico turco Hurriyet.