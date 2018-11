Los Obama adaptarán para Netflix un libro crítico con Donald Trump

Tanto Barack como Michelle Obama al frente de Higher Ground Productions, la productora con la que generarán contenido para Netflix, han adquirido los derechosde una obra crítica con Trump, informa The New York Times. La misma se titula 'The Fifth Risk', de Michael Lewis, y constituirá la primera adquisición desde que los Obama firmaron un contrato con Netflix en mayo.

Si bien Michael Lewis analiza la transición de la Administración de Obama a la de Trump, como un paso hacia la inexperiencia en el gobierno, los Obama no personalizarán su creación en el actual inquilino de la Casa Blanca, sino que se centrarán en las lecciones para la ciudadanía que contiene el libro, según ha explicado una portavoz de la productora de los Obama.

Asimismo, ha agregado que tratarán de quitar el velo de misterio de las tareas diarias en lo que significa dirigir un país, mostrar cómo se desarrolla el trabajo de sus instituciones y en qué medida sirven para mejorar la vida de los que componen la nación.

Desde series hasta documentales

El contenido de los Obama para la afamada empresa tendrá un gran radio de difusión, siendo diverso el material que podrán desarrollar, yendo desde series hasta documentales que se visualizarán en hasta 190 países.

Según recogió Netflix en una nota a finales de mayo, Obama declaró que aquello que los motiva a él y a su mujer es la posibilidad de promover una mayor empatía y comprensión entre los pueblos, "ayudarlos a compartir sus historias al mundo entero".