Trump: "He cumplido más promesas de campaña de las que he hecho"

La actual Administración de EE.UU. ha conseguido superar a todas las anteriores en cuanto a acciones realizadas durante sus primeros dos años. Así lo afirma el mandatario estadounidense, Donald Trump, quien asegura haber hecho como jefe de Estado cosas de las que ni siquiera se habló durante la carrera por la Presidencia de EE.UU.

"Ningún presidente ha logrado en sus primeros dos años nada cercano a lo que ha hecho esta Administración", declaró Trump este lunes. "Todos los días es así: promesas hechas, promesas cumplidas", agregó.

Al hablar en un mitin en Cleveland (Ohio), a pocas horas de las elecciones de medio término, el presidente pidió votos para el Partido Republicano, resaltando la magnitud de los logros de su Gobierno.

"En realidad, he cumplido más promesas de las que he hecho. ¿Cuándo han escuchado eso de parte de un político? Nunca. He hecho cosas que incluso nunca hablamos en campaña [...] muchas, muchas cosas", aseguró Trump.