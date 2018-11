Los hijos de Jamal Khashoggi quieren enterrar los restos de su padre en Arabia Saudita

Los dos hijos del periodista saudita Jamal Khashoggi quieren que los restos de su padre sean devueltos a Arabia Saudita para ser inhumados. "Todo lo que queremos ahora es enterrarlo en [el cementerio] Al-Baqi de Medina con el resto de su familia", afirmó Salah Khashoggi, de 35 años, en una entrevista a la cadena CNN.

Salah y su hermano Abdullah, de 33 años, lamentan que su familia no pueda llorar la muerte de su padre como desearían. Los hijos del periodista asesinado en Estambul ya hablaron con las autoridades del reino sobre el regreso del cuerpo y ahora esperan obtener una respuesta positiva.

Abdullah espera que lo que le ocurrió a su padre "fuera rápido" y "no doloroso" para él. Ambos hijos describieron a su padre como una "persona moderada" y lamentan que su memoria haya sido tergiversada en los medios de comunicación desde que apareciera la noticia de su muerte a principios de octubre.

Los hermanos siguen de cerca todos los detalles de la historia que protagoniza los titulares mundiales por segundo mes consecutivo. "Es difícil, no es fácil. Especialmente cuando la historia se hace tan grande (...) No es una situación normal y no es una muerte normal", expresó Abdullah, quien además se quejó de que algunos hacen uso del legado de su padre para sus propios fines políticos.