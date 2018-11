Juzgan en Alemania a un exguardia de un campo de concentración nazi como cómplice de asesinatos

Este martes, ha comenzado el juicio contra un exmiembro de las Schutzstaffel (SS) en Alemania, acusado de haber sido cómplice de los asesinatos cometidos durante los años en que sirvió como guardia en el campo de concentración nazi de Stutthof, informa Associated Press.

Se trata de Johann Rehbogen, de 94 años de edad, que trabajó en el campo al este de Danzig -que es actualmente la ciudad polaca de Gdansk– desde junio de 1942 hasta septiembre de 1944.

Más de 60.000 personas fueron asesinadas en Stutthof, y la acusación afirma que el hombre, en el marco de su labor, fue cómplice de cientos de asesinatos. Por su parte, el antiguo 'Sturmmann' de las SS no niega haber servido en el campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, pero sostiene que no estaba al tanto de los asesinatos y que no participó en ellos.

Rehbogen tenía menos de 21 años en aquella época, por lo que es procesado en una corte juvenil. Los investigadores han encontrado al menos 20 supervivientes de Stutthof que podrían ayudar y proporcionar evidencia del caso.

El hombre es acusado bajo el razonamiento legal de que ser guardia de un campo de concentración es suficiente para culparlo de complicidad de los asesinatos perpetrados en sus instalaciones, incluso sin pruebas específicas de un crimen. Los fiscales han expresado su confianza en que es posible aplicar este tipo de acusación, dado que decenas de miles de personas murieron en las cámaras de gas de Stutthof, de inanición o de un tiro en la nuca.