VIDEO: Expulsan a un matrimonio de ancianos españoles de un avión por no entender a la tripulación

Un matrimonio de ancianos españoles ha sido expulsado de un avión de la compañía KLM justo antes de despegar de Ámsterdam (Países Bajos) con destino a España.

El incidente tuvo lugar el pasado 5 de noviembre a raíz de una discusión motivada porque el septuagenario no entendía al auxiliar de vuelo, que golpeó el ordenador que transportaba en su equipaje de mano, como recoge Antena 3.

Todo se desencadenó cuando ese integrante de la tripulación quiso mover de lugar la maleta del anciano, quien se opuso porque no entendía el motivo. La discusión fue a más por la falta de entendimiento, debido a que el viajero solo hablaba español.

Finalmente, la situación fue a más y el jefe de cabina ordenó expulsar al pasajero, quien se vio obligado a abandonar el aparato acompañado de su esposa.

Antes de descender de la aeronave, el protagonista explicó la situación al resto del pasaje y se disculpó por el incidente, mientras quienes asistieron a la escena mostraban su apoyo e indignación.

@KLM_ES esta pasando ahora han echado a dos ancianos por no entender inglés y crear una confusión. pic.twitter.com/1TSftMrjre — PepeG.V. (@PepeGuillenV) 5 de noviembre de 2018

"He tenido una pequeña discusión con la tripulación. Me querían mover el equipaje y les he dicho que, por favor, no tocara la mochila porque tengo un ordenador dentro y que no me lo estropeara", detalló el anciano.

Posteriormente, denunció el trato recibido: "Ha venido el comandante llamándome con el dedo sin ni siquiera dirigirse a mí y, a continuación, me ha dicho que me echaban del avión. Perdonen ustedes", fueron sus palabras aún dentro de la aeronave.

"Situaciones amenazantes" para KLM

Los responsables de KLM enviaron un mensaje a los viajeros en el que lamentaban esta "desagradable experiencia" fruto de la actitud "amenazante" del matrimonio, según recoge La Razón.

"Hacemos muchos esfuerzos para hacer el vuelo lo más confortable y seguro posible", pero "desafortunadamente, no siempre podemos controlar el comportamiento de nuestros pasajeros", escribió esa aerolínea neerlandesa.