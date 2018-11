"No sé ni qué sentir": La reacción del hijo de Pablo Escobar ante la terrible confesión de su madre

Juan Pablo Escobar, hijo del capo colombiano de la droga Pablo Escobar, ha expresado su malestar tras leer en un libro autobiográfico escrito por su madre el episodio que narra cómo el narcotraficante abusó de ella a los 14 años de edad.

En un texto publicado en la red social Facebook, admitió que le resulta triste "tener que vivir hoy la terrible contradicción de amar" a un padre "que trató de semejante manera" a su madre.

"Les confieso que no sé ni qué sentir, ni qué decir al respecto", añadió Juan Pablo Escobar, que también agradeció de antemano "el respeto y apoyo" que ha recibido su madre, a la que definió como "una rehén más de la violencia inconmensurable" de su progenitor.

En el libro, 'Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar', la viuda del narcotraficante, Victoria Eugenia Henao, relata que cuando tenía 14 años y Escobar 25, su entonces novio un día la "abrazó" y la "besó", dejándola "paralizada" por el miedo, porque ella "no estaba preparada, no sentía malicia sexual" y "no tenía las herramientas adecuadas para entender lo que significaba ese contacto íntimo e intenso".

La mujer, que en la actualidad tiene 57 años, cuenta también que, unos días después, Escobar fue a visitarla, le preguntó cómo se sentía y le pidió que lo acompañara a la casa de una mujer, en una zona remota y desolada de Medellín.

Un "triste secreto" guardado durante 44 años

En aquella casa, una señora le insertó varios tubos de plástico en el vientre, de los que se usan para canalizar venas, y le dijo que serviría como prevención. "Podrías estar embarazada", especificó la señora, ante las preguntas de la desconcertada adolescente. Luego le recomendó tener mucho cuidado y que sacara los tubos una vez que comenzara a sangrar.

"Los días siguientes dormí con esos tubos extraños dentro de mí y me vi obligada a ir a la escuela de esa manera para que mi madre no sospechara nada", cuenta Henao. Ocultar su situación, en una familia de ocho hermanos y en una casa con un solo cuarto de baño, resultó particularmente difícil, según explica la propia autora y protagonista del libro.

La viuda de Escobar no reveló este episodio durante años, hasta que fue a terapia y descubrió que en realidad su esposo la había violado y obligado a practicar un aborto sin su consentimiento.

"Tuve que conectarme con mi historia y sumergirme en lo más profundo de mi alma, para reunir el coraje y revelar el triste secreto que he guardado durante 44 años", explicó la mujer, que al mismo tiempo asume que esta revelación, probablemente, "empeorará la percepción" que el mundo tiene del hombre que fue su marido.