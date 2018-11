Líder social hondureño niega ser el promotor de la Caravana de Migrantes

El activista y líder social hondureño, Bartolo Fuentes, negó este martes los señalamientos que lo acusan de ser el promotor de la caravana de migrantes que se mueve desde Centroamérica hacia EE.UU.

En una rueda de prensa ofrecida en un albergue para migrantes en Ciudad de México, Fuentes dijo: "las caravanas se organizan todos los días en grupos de ocho, quince personas, en los diferentes barrios y aldeas. Lo que le molesta al gobierno de Honduras es que el mundo vea la tragedia en la cual nosotros vivimos".

Bartolo Fuentes en conferencia de prensa en la CDMX pic.twitter.com/Q948uWmMde — Horacio Chávez (@HoracioChvez4) 6 de noviembre de 2018

El mes pasado, el gobierno de Honduras señaló a Fuentes como la figura que ha promovido "movimientos migratorios irregulares, bajo engaño y falsas promesas para los connacionales". El activista se encuentra refugiado en México tras huir de su país.

Fuentes rebatió esas acusaciones, "no porque sea delito", sino porque no desea atribuirse "un mérito" que no posee. "Basta ver un poquito la realidad del país, un tanto las estadísticas, y nos vamos a dar cuenta que hay sobradas razones para que uno salga huyendo de Honduras", agregó.

Con una tasa de homicidios de 43 por cada 100.000 habitantes, Honduras es considerado como uno de los países más violentos del mundo, una situación que impera también en Guatemala y El Salvador. Fuentes también expuso esa situación, momentos antes de la rueda de prensa, durante una reunión con congresistas mexicanos.

Honduras mantiene el promedio de pobreza extrema más alto de la región centroamericana, de acuerdo con los datos que compila el Banco Mundial (BM). Según el organismo financiero, este país promedia una tasa de 60,9% de población que vive en la pobreza, con base en datos de 2016.