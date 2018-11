Trump explica por qué exonera temporalmente a varios países de las sanciones por comerciar con Irán

Estados Unidos decidió 'congelar' de manera temporal el efecto que sus sanciones antiiraníes tendrían para una serie de países que importan petróleo desde Irán, con el fin de evitar el aumento de los precios del petróleo en el mercado mundial, afirmó el presidente Donald Trump en una conferencia de prensa celebrada en la Casa Blanca este miércoles.

Según Trump, el "frágil" mercado global del petróleo es la razón clave para esta decisión. "No quiero aumentar los precios del petróleo hasta 100 o 150 dólares por barril. (...) Si miramos los precios del petróleo, han bajado mucho en los últimos meses. Eso es gracias a mí. Porque hay un monopolio llamado OPEP, y no me gusta ese monopolio", dijo el mandatario, citado por la cadena CNBC.

Este lunes, Washington volvió a imponer a Teherán las sanciones económicas que habían sido levantadas en el marco del acuerdo nuclear iraní. Los siete países, incluidos China, India y Turquía, recibieron exenciones temporales que les permiten continuar comprando crudo iraní sin sufrir represalias estadounidenses, aunque deben demostrar que están trabajando para que esas importaciones lleguen a cero. Se espera que las exenciones duren 180 días, aunque pueden extenderse.