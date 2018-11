Snowden: Se usó el 'software' de una empresa israelí para rastrear a Khashoggi

El exempleado de la CIA y de la NSA Edward Snowden, que vive asilado en Rusia desde 2013, ha acusado a la firma de inteligencia cibernética de Israel NSO Group Technologies de "vender una herramienta de robo digital" que, según sus palabras, fue utilizada para rastrear al periodista saudita Jamal Khashoggi, quien fue asesinado en Estambul (Turquía) el mes pasado, informa el periódico israelí The Jerusalem Post.

Snowden, quien habló en una videoconferencia en un evento organizado por la consultora israelí de medios OH! Orenstein Hoshen, advirtió que el 'software' de NSO "no se usa solo para atrapar criminales y detener ataques terroristas (…) no solo para salvar vidas, sino para ganar dinero" y lamentó que "este nivel tan de imprudencia (…) en realidad comienza a cobrarse vidas".

No están tratando de salvar vidas, sino de ganar dinero

"¿Cómo saben [en Arabia Saudita] cuáles eran sus planes y que tenían que actuar en su contra? Ese conocimiento provino de la tecnología desarrollada por NSO. Están vendiendo una herramienta de robo digital. Empresas como esta están apareciendo en todo el mundo. No están tratando de salvar vidas, sino de ganar dinero", dijo Snowden, citado por el diario de negocios israelí Globes.

Estas herramientas de robo, según sus palabras, "se utilizan activamente para violar los derechos humanos de los disidentes, figuras de la oposición y activistas". Además, Snowden calificó las compañías como NSO y Facebook, que se basan en recopilar gran cantidad de información sobre las personas, como "lo peor de lo peor".

Por su parte, NSO Group Technologies ha rechazado las acusaciones de Snowden, destacando que los productos de la compañía solo se usan para combatir el terrorismo. "NSO desarrolla productos que van a las agencias gubernamentales con el único propósito de investigar y prevenir delitos y casos relacionados con el terrorismo", señaló la compañía, citada por el canal de televisión israelí Kan.