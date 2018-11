EE.UU. lanza un misil balístico intercontinental de la Guerra Fría

#WATCH: The @usairforce tested an unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile last night, with an 11:01pm launch from Vandenberg Air Force Base. #ICBM#BalisticMissile#Vandenberg#VandenbergAFB#California@30thSpaceWing#30SW#USAF#MinutemanIII#Militarypic.twitter.com/5TsGwvD1IV