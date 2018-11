Huelga de de Aerolíneas Argentinas: 150 vuelos cancelados y más de 18.000 pasajeros afectados

Este jueves se debieron cancelar más de 150 vuelos de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas y alrededor de 18.000 pasajeros se vieron afectados por una huelga de trabajadores. La medida de fuerza fue impulsada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y la Unión de Personal Superios Aeronáutico (UPSA).

Según declaró al diario La Nación el secretario general de APLA, Mateo Ferreyra, decidieron hacer retención de tareas porque "no se pagó la totalidad del salario de octubre" y, además, "la empresa está incumpliendo con el acuerdo paritario del año pasado".

El último punto se refiere a la llamada 'cláusula gatillo' acordada entre los gremios y la compañía, que estipula que, si la inflación supera el porcentaje de aumento de sueldo, este debería actualizarse a la par. Ferreyra apuntó que la huelga concluirá "cuando haya certezas" de que les van a pagar lo que les deben.

Informamos que nuestras operaciones se ven afectadas por una medida de fuerza impulsada por los gremios aeronáuticos (APLA, UALA, APA,APTA, UPSA). Lamentamos los inconvenientes que esta situación ajena a la compañía causa a nuestros pasajeros.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas informó que está intentando reubicar en otros vuelos a las personas afectadas y que, además, quienes no viajen este jueves podrán cambiar fechas y destinos de sus pajases durante los próximos 30 días.

Asimismo, el gerente de Relaciones Laborales de la empresa, Juan Abdo, envió una carta a la Secretaría de Trabajo de la Nación solicitando que intervenga para lograr una solución al conflicto.

Por una aerolínea sin el Estado

En este contexto, el presidente argentino, Mauricio Macri, se refirió al tema durante un acto en el municipio de Pilar. El mandatario se preguntó "por qué no se hacen las cosas como hay que hacer en Aerolíneas para que no requiera del aporte de todos los argentinos". Y enfatizó: "No es justo que el 95% de los que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcione".

Mauricio Macri reclamó que Aerolíneas Argentinas funcione "sin pedirle plata a todos los argentinos"

Sin demasiados rodeos, Macri apuntó que desde que la empresa se estatizó "hay que poner plata todos los meses para que funcione". En ese sentido, dijo que hay que lograr que "pueda volar sin pedirle plata al Estado Nacional porque eso lo logran la mayoría de las líneas aéreas del mundo".

Por su parte, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, habló también ante la prensa desde el aeropuerto internacional de Ezeiza. "Lo que hacen con este tipo de medidas es que la gente del exterior no quiera viajar al país", cuestionó el funcionario. También aclaró que desde el Gobierno están haciendo "un esfuerzo muy grande" para ayudar a la compañía en un momento en que "por el precio del dólar y el combustible, los números no están de acuerdo con los objetivos planteados".

