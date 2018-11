La Cancillería rusa se pronuncia sobre las nuevas sanciones estadounidenses

El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, se ha referido a las sanciones impuestas por el Tesoro de Estados Unidos este 8 de noviembre contra personas y entidades por supuestos vínculos con Crimea y Donbass. "Por supuesto, estudiaremos el contenido de las decisiones tomadas hoy, analizaremos a qué individuos y entidades jurídicas se refiere específicamente", ha anunciado Riabkov, citado por RIA Novosti.

El vicecanciller ha dejado claro que la nueva ronda de sanciones no cambiará el curso de la política rusa. El alto cargo ruso ha lamentado que, a pesar de las intenciones anunciadas por Washington sobre el avance hacia la normalización de las relaciones, "no se dejen de usar métodos de presión y imposición, lo que es categóricamente inaceptable para nosotros".

"No podemos responder constantemente a las manifestaciones antirrusas de este tipo desde el lado estadounidense, ya que no hay novedades en las mismas, no vemos ningún contenido en estos pasos", ha afirmado Riabkov.