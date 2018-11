Un demócrata de Texas celebra su victoria en las elecciones de medio término en un inesperado lugar

Un candidato demócrata del estado de Texas ha recibido la noticia de su reelección en las elecciones de médio término en EE.UU. en un lugar bastante inusual: la celda de una cárcel.

Según informan los medios locales, Ron Reynolds, de la ciudad de Misuri, no tuvo oposición en la carrera electoral por el Distrito 27 y obtuvo 47.305 votos el martes.

Reynolds ingresó en la cárcel del condado de Montgomery el pasado 7 de septiembre. Está cumpliendo una pena de un año después de ser condenado en 2015 por cinco delitos menores. El candidato electo usaba a un intermediario que iba detrás de las ambulancias con el fin de buscarle nuevos clientes para su bufete de abogados.

Dado que las condenas corresponden a delitos menores, Reynolds no ha tenido la obligación de renunciar al cargo. No obstante, podría perderse todo el primer año de la sesión legislativa 86.ª si no es puesto en libertad antes del 7 de septiembre de 2019.