Acusan a la Armada de EE.UU. de no brindar auxilio a migrantes que naufragaron en el Mediterráneo

Fiscales de Sicilia están examinando las acusaciones de los sobrevivientes de un naufragio, que afirman que el barco de la Armada de Estados Unidos USS Trenton, que rescató a 41 de ellos, ignoró sus gritos de socorro antes de que la embarcación se hundiera, informa The Guardian. Murieron 76 personas, que en opinión de los sobrevivientes también se habrían podido salvar si el buque estadounidense hubiera atendido sus requerimientos a tiempo.

Los magistrados de Ragusa han confirmado al medio británico que han examinado el video publicado por el diario La Repubblica, en el que seis de las personas rescatadas daban su testimonio de lo ocurrido.

Los hechos se produjeron el pasado 12 de junio, cuando una embarcación que había partido de Libia con 117 personas a bordo, la mayoría de ellas subsaharianas, empezó a hacer agua y acabó hundiéndose. Los inmigrantes relatan cómo el tiempo comenzó a empeorar y el agua empezó a entrar en el bote.

El buque no reapareció hasta después del naufragio

"Vimos el barco muy pronto por la mañana", dicen sobre el avistamiento de la embarcación americana, "no estaba lejos", "era el mismo barco que luego vino a rescatarnos", afirman. Dicen que hicieron señales con los brazos y ropa, mientras los que tenían silbatos los utilizaron e intentaron alcanzar al buque navegando en su dirección.

Tras perder de vista al navío americano las condiciones empeoraron en la barca, que llevaba a bordo incluso a bebés, según relatan supervivientes. Acabaron volcando y todos los pasajeros cayeron al mar. "Entonces la gente empezó a morir", dice uno de los migrantes. "Perdí a mi único hermano y a mi hermana", relata otra. Otro de los supervivientes cuenta que perdió a su mujer embarazada y otro más cómo intentó rescatar a su mujer y a su hermano sin conseguirlo.

Tras "batallar" durante mucho tiempo en el mar, cuentan que observaron en primer lugar un helicóptero y después vieron cómo regresaba de nuevo el navío norteamericano que no les había ayudado antes de que todos cayeran al mar. "Si nos hubieran ayudado la primera vez, no habría habido personas muertas", concluye uno de ellos. "Yo no sé si nos habían visto, lo que sí sé es que tienen cámaras de vigilancia".

La Armada niega haberles visto con anterioridad

La Repubblica preguntó al Comando de la Armada estadounidense por qué el USS Trenton no había intervenido antes y la respuesta fue que el primer avistamiento de los migrantes se produjo cuando su embarcación ya había naufragado.