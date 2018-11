Karma instantáneo: Vandaliza un monumento antifascista y termina con una pierna rota

Un hombre de 65 años ha sido hospitalizado en Split (Croacia) después de derribar un monumento dedicado al mártir antifascista yugoslavo Rade Koncar y que la estatua le fracturara una pierna.

Este acto de "vandalismo salvaje", como describe el atestado policial, también le costará a ese jubilado una multa y hasta pasar un tiempo indeterminado entre rejas cuando reciba el alta médica.

Mientras tanto el monumento ha sido restaurado.

El serbocroata Koncar luchó contra el régimen nacionalista croata de la organización Ustacha —respaldado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial— hasta que fue atrapado y ejecutado por un pelotón de fusilamiento en mayo de 1942.

Tras su muerte, ese antiguo lider partisano se convirtió en un símbolo de resistencia y hoy en día aún es una figura para muchos balcánicos.

Por su parte, el político croata Kreso Beljak tuiteó de manera irónica que "Rade Koncar rompe piernas de fascistas 76 años después de que le fusilaran".

Milost ne tražim niti bih vam je dao!Rade Končar lomi noge fašistima i 76 godina nakon što su ga strijeljali! 💪💪💪https://t.co/cdhBScboVW — Krešo Beljak (@KBeljak) 7 de noviembre de 2018

Este destructor de la propiedad pública, identificado como Ante Ljubicic, manifestó a un medio local que "ni siquiera conozco a ese hombre".

"Tal vez fue genial. Personalmente, no tengo nada en contra de él ni su familia, pero no me gustan los comunistas, los partisanos ni los serbios. No me gustan los héroes populares. Nunca me ha gustado", afirmó este vándalo.