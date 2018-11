Duque afirma que capturará "lo más pronto posible" a excomandante de la FARC

El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que "lo más pronto posible" su Gobierno procederá a la captura Hernán Darío Velásquez, alias 'El paisa', excomandante de la extinta guerrilla de las FARC.

En una entrevista televisiva hecha por Caracol, el mandatario colombiano cuestionó la Justicia Especial de Paz (JEP), creada como parte del acuerdo firmado en La Habana entre el Gobierno colombiano y la guerrilla para "administrar la justicia transicional", "conocer los delitos cometidos durante el conflicto armado" y reparar a las víctimas, según se detalla en la página web de la jurisdicción.

Duque considera que la JEP tiene un "desafío muy grande" y que debe "ganarse la credibilidad del país" porque "hay personas que la están desafiando todos los días", con referencia a Velásquez y al también excomandante de las FARC, Iván Márquez, quienes no se han presentado personalmente ante este mecanismo de justicia.

El mandatario recalcó que las personas "sindicadas de crímenes de lesa humanidad", que manejan sus procesos legales a través de abogados y que no ha acudido ante la JEP, "ponen en cuestionamiento su capacidad de hacer efectiva su voz y poder".

Velásquez sigue sin presentarse

El pasado 26 de octubre, la JEP ordenó la apertura de un "incidente de verificación de cumplimiento" a Velásquez, debido que fue el único de los 31 comparecientes ante ese organismo de justicia que no presentó el informe requerido dentro del plazo otorgado ni solicitó prórroga.

Desde el septiembre pasado, según informa la JEP en su página web, no se tiene conocimiento del sitio donde se encuentra el exguerrillero, también conocido como 'Oscar Montero', quien hasta junio de este año era un "líder activo en varios proyectos con sus antiguos subalternos".

Velásquez no ha acudido personalmente ante este ente ni ha nombrado a un abogado que lo represente.

"El país no puede dejarse manipular"

Duque ha dicho que su Gobierno debe "responder institucionalmente con contundencia", cuando se reporten "situaciones que empiezan a generar alerta", en referencia a la ausencia de 'El paisa', a quien el mandatario a señalado de querer reactivar "estructuras criminales".

Presidente de Colombia, Iván Duque con la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica, el 24 de octubre de 2018. / Eric Vidal / Reuters

En opinión de Duque, la JEP "debe definir si (Velásquez) está dentro o fuera del proceso" especial de paz. El mandatario indicó que ya le ha hecho este planteamiento a la presidenta de ese organismo, Mirtha Linares, y al Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez.

"El país no puede dejarse manipular de esa manera, debemos responder. Si no se presenta la JEP, tenemos que proceder con el aparato judicial a capturarlo", agregó el mandatario.

El caso de Iván Márquez

Tras su proceso de desmovilización, Iván Márquez se integró junto a otros ex guerrilleros al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), que conserva las mismas siglas que del extinto grupo insurgente.

Pero en julio pasado, Márquez renunció a su curul en el Congreso colombiano aduciendo que "no había garantías para adelantar su proceso político", lo que generó una escisión con la cúpula del partido Farc.

Para Duque, no obstante, el caso de Márquez es distinto porque el ex guerrillero sí ha comparecido ante la JEP, a través de su representante legal, aunque advirtió que si se determina que alguien "está volviendo a la criminalidad", la justicia procederá a capturarlo.

Iván Márquez durante una conferencia en Bogotá, Colombia, el 16 de noviembre de 2017. / Jaime Saldarriaga / Reuters

Duque aseguró que si no hay una respuesta "oportuna y clara" sobre la permanencia o no de ex combatientes en la JEP, pedirá levantar "lo más pronto posible" la suspensión de las órdenes de captura contra los ex líderes guerrilleros, una medida que se había acordado durante el proceso de paz entre las FARC y el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.

"No vamos a dejar que se burlen de pueblo colombiano", aseveró.

¿Qué han dicho Márquez y Velásquez?

Si bien la prensa colombiana ha especulado con el paradero de ambos excomandantes guerrilleros, estos firmaron una carta fechada el pasado 20 de octubre donde denunciaban que la JEP había sido desfigurada, que favorecía a la impunidad y que el Gobierno había incumplido los acuerdos establecidos.

"Es válido que la JEP llame también al Gobierno o a los poderes del Estado a rendir cuentas sobre la implementación", afirmaron en la misiva, en la que pedían la comparecencia de los miembros de la Fuerza Armada colombiana y que se tomara en cuenta la situación de violencia generada por los grupos paramilitares.

Líder de la FARC, Rodrigo Londoño, junto al expresidente colombiano Juan Manuel Santos en el acto de abandono de las armas, el 27 de junio de 2017. / Jaime Saldarriaga / Reuters

En el comunicado, firmado por otros exguerilleros, se considera que el mandatario colombiano "ha asumido una posición de indiferencia frente al acuerdo y su cumplimiento", y que se ha privilegiado la justicia punitiva sobre la restaurativa.

En opinión de Márquez y Velásquez, Duque intenta "forzar las decisiones de la Justicia Especial de Paz", al igual que la Fiscalía General.

En medio de la polémica, los ex guerrilleros han recibido críticas por parte del partido FARC. En septiembre pasado, la tolda política rechazó el comunicado enviado por Márquez y Velásquez al Senado, en el que afirmaban que el proceso de paz había fracasado, pero sí han coincidido en denunciar que hay un supuesto "plan criminal" en contra de los insurgentes desmovilizados.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, han sido asesinados 80 exguerrilleros, refiere el partido FARC, que se retiró de la campaña de las pasadas elecciones presidenciales debido a agresiones y amenazas contra su candidato, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko'.