La congresista más joven de la historia de EE.UU. no tiene dinero para pagar el alquiler

Alexandria Ocasio-Cortez, de 29 años, quien se ha convertido en la mujer más joven en ser elegida en las elecciones legislativas del 6 de noviembre al Congreso de EE.UU. no tiene dinero para pagar su alquiler en la ciudad de Washington, informa The New York Times.

Y es que su trabajo de representante del distrito 14 de Nueva York en la Cámara de Representantes empieza el próximo enero y hasta esa fecha le está prohibido trabajar porque es miembro del Congreso.

"Tengo tres meses sin salario porque soy parte del Congreso. Así que, ¿cómo consigo un apartamento?", ha afirmado Ocasio-Cortez, calificando de "inusual" esta situación. Más tarde, en Twitter se refirió a este hecho escribiendo: "Hay muchas pequeñas formas en las que nuestro sistema electoral ni siquiera está diseñado (ni preparado) para que lo dirija la gente de clase trabajadora".

La futura congresista ha relatado que ahorró dinero antes de dejar su trabajo como camarera en un restaurante y que con su pareja tienen un plan financiero, pero que están "lidiando con la logística día a día". Ha expresado la esperanza de que esos ahorros le puedan durar hasta enero.

Ocasio-Cortez es hispana oriunda del Bronx y su madre es de Puerto Rico. Todavía sigue pagando su deuda universitaria y no contaba con seguro médico cuando ganó las primarias.