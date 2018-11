Médicos quedan perplejos cuando tumor cerebral de un paciente desaparece justo antes de la cirugía

En EE.UU., un hombre que había sido diagnosticado con un tumor cerebral maligno se ha curado inexplicablemente sin ningún tratamiento médico, informan medios locales.

Paul Wood, de la ciudad de Lodi, estado de California, asegura que hace varios meses empezó a tener problemas de salud. "Tenía fuertes dolores de cabeza, no podía caminar por el pasillo sin aferrarme a las paredes", recuerda. Inicialmente su neurocirujano pensó que el paciente tenía una hemorragia cerebral, pero los radiólogos detectaron signos de un tumor cerebral.

Sin embargo, un día antes de que Wood fuera sometido a una cirugía para extirparle el tumor, esta fue cancelada porque había desaparecido. Los médicos están desconcertados porque no encuentran explicación para este caso.

Wood por su parte, está seguro que la curación fue posible gracias a su fe y a las oraciones que muchas personas hicieron a su favor. "Si no crees en Dios y crees que no hace milagros, explica esto. El tumor desapareció y los médicos no puede explicarlo, están de acuerdo en que se trata de un milagro", escribió Paul en su cuenta de Facebook, donde muestra una tomografía de su cabeza que le hicieron en el hospital.

"Esto [la tomografía que se muestra arriba] fue en julio del 2018, en la parte inferior derecha se puede ver el tumor en el lugar del círculo blanco, ahora ha desaparecido", comentó Wood.

Los médicos que atendieron a este paciente han quedado tan intrigados con su inexplicable recuperación, que han decidido pedirle que se ofrezca como voluntario para participar en unas investigaciones.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!