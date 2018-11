La vida de un sintecho que halló un dibujo original de Bambi en un basurero da un giro de 360 grados

La vida de un hombre sin hogar ha dado un giro de 380 grados gracias a Bambi. Lo ha hecho después de encontrarse en un contenedor de basura una hoja con un dibujo original del famoso cervatillo Bambi que se usó en la producción del clásico cinematográfico de Walt Disney de 1942. Pero no todo ha sido tan sencillo.

Adam, que vive en la ciudad de Edmonton (provincia de Alberta), vendió el pasado mes de septiembre la hoja junto con otros objetos que se encontraban en una bolsa de plástico vieja y sucia por apenas 20 dólares.

El propietario de la tienda de antigüedades Curiosity Inc., Alexander Archbold, se dio cuenta semanas después de que el hombre —a quien tenía por un tipo amable que a veces entraba en su local para vender baratijas y tesoros— le había llevado un auténtico tesoro con aquella bolsa, ya que en la parte posterior del dibujo había un certificado que certificaba que se trataba de una hoja de animación auténtica de 1937.

"Solo pensé, oh Dios mío. Es auténtico y tiene mucho más valor de lo que había pensado. Y tengo que hacer algo para ayudar a este tipo", relató Archbold , según recoge Global News. El canadiense colocó el dibujo a la venta en eBay y lo curioso fue que el comprador que adquirió ese artículo por nada menos que 3.700 dólares en el pasado también fue sintecho.

Después de recibir el dinero, Archbold se empeñó en dar con Adam. "Conduje arriba y abajo por cada callejón. Pasé por refugios. Fui a todos los lugares a los que podía ir para tratar de encontrarlo", narró. Archbold habló con otras personas sin hogar que conocían a Adam y ellos le transmitieron el mensaje de que el propietario de la tienda quería verlo.

Finalmente, a principios de esta semana Adam se presentó en la puerta de Curiosity Inc. Archbold le entregó 1.600 dólares, lo llevó a un banco para ayudarlo a reactivar una cuenta bancaria vieja, lo invitó a almorzar y después le dio 100 dólares más.

Allí, Adam le contó a Archbold que su vida se derrumbó tras entrar en una profunda depresión. El sintecho perdió su trabajo como obrero, su esposa, hijos y hogar. A los 38 años, Adam ya llevaba viviendo en las calles de Edmonton tres años.

Homeless treasure hunter gets windfall from Bambi art found in Edmonton garbage https://t.co/BSUgFVfhOtpic.twitter.com/sshZsOu2To — Edmonton Journal (@edmontonjournal) 9 de noviembre de 2018

Visto lo visto ambos tuvieron mucha suerte. Adam contó al anticuario que paseó a Bambi por varias tiendas antes de acudir a la suya, aunque no se tomaron en serio el ofrecimiento por su condición de sintecho. "Me dio la impresión de que realmente no se sentía como una persona. Y eso me entristeció", remarcó Archbold.

En sus declaraciones en el programa 'As It Happens' de la emisora CBC Radio One, el anticuario relató la primera reacción de Adam: "Es un hombre muy humilde y agradable, y se quedó en silencio. Estaba llorando. Me preguntó: '¿Es una broma? ¿Es de verdad?' Y yo le dije: 'Es 100% verdad'. No podía entender por qué lo estaba ayudando, e incluso se ofreció a devolverme los últimos 100 dólares. Fue un tipo muy amable. Creo que tiene una gran fuerza de carácter".

Homeless Edmonton man finds Disney art in a dumpster, antique shop owner tracks him down and gives him 1.6K https://t.co/gpQoJXh1fqpic.twitter.com/tZEvaXta89 — As It Happens (@cbcasithappens) 10 de noviembre de 2018

Según contó el anticuario, su objetivo es ahora sacarle un pasaje de avión para que pueda viajar a Ontario y reunirse con su familia, además de encontrarle un lugar digno donde pueda vivir.

Archbold ha lanzado una página de GoFundMe para ayudar a Adam. Para este domingo la página ya tenía recaudados 11.790 dólares, lo que garantiza un billete de avión para Adam. El anticuario ha subido también un video en el que charla con el sintecho.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!