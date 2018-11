Un joven español, elegido por la NASA para ampliar sus estudios en California

El joven estudiante David García Pérez, natural de la ciudad gallega de Orense (en el noroeste de España), ha sido elegido por la NASA para hacer las prácticas del segundo cuatrimestre de su máster en la sede de la agencia en Mountain View (California), gracias a una beca ofrecida de la Universidad de Illinois, informa Europa Press.

El gallego, de 23 años, que se graduó en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Madrid y ahora estudia el segundo curso del Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica, logró superar a otros concursantes en la especialidad de vehículos aeroespaciales.

David García, un estudiante de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Madrid, con 23 años, ha sido seleccionado por la NASA para ampliar su formación en la agencia del Gobierno estadounidense, a través de una beca ofrecida por la Universidad de Illinois. pic.twitter.com/CCZHoLhI0o — Aranjuez Magazine (@AranjuezMagazin) 11 ноября 2018 г.

David pasó entrevistas por Skype con tres representantes de la NASA y escribió un artículo sobre la aplicación de la dinámica de fluidos computacional para nuevos conceptos de drones, tecnología que el propio estudiante describe como "algo bastante innovador".

"Al acabar, pensé que no me llamarían, estaba bastante nervioso. No me lo esperaba", relató el joven quien asegura que después de esos seis meses de estudios tiene pensado volver a España. "Ahora, puedo descubrir lo que más me gusta y aprender, no quiero verme con 50 años y lamentar no haber hecho lo que me gusta", señaló David.