The New York Times: Arabia Saudita planeó asesinatos de varios "enemigos" en Irán

Funcionarios de inteligencia de Arabia Saudita cercanos al príncipe heredero del país, Mohamed bin Salmán, discutieron el año pasado con un grupo de empresarios el posible uso de empresas privadas para asesinar a enemigos del reino árabe en Irán, de acuerdo a tres personas —cuya identidad no ha sido revelada— familiarizadas con estas conversaciones, informó este domingo The New York Times.

Según el diario estadounidense, el general mayor saudita Ahmed al Assiri, la supuesta persona que habría ordenado el asesinato del periodista Jamal Khashoggi —y motivo por el cual fue despedido—, participó en una serie de reuniones celebradas en marzo de 2017 en Riad a la que asistió un grupo de empresarios a quienes habría propuesto un plan de 2.000 millones de dólares para utilizar agentes de inteligencia privados con la finalidad de sabotear la economía iraní, entre otros objetivos.

Durante uno de los encuentros, los principales asesores de Al Assiri preguntaron por la posibilidad de asesinar a Qasem Soleimani, jefe de las fuerzas Qud (fuerzas especiales de la Guardia Revolucionaria iraní), considerado uno de los principales enemigos de Arabia Saudita.

De acuerdo con The New York Times, la reunión fue organizada por George Nader, empresario libanés-estadounidense —y asesor del príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan—, quien se habría reunido previamente con Bin Salmán y habría presentado el plan contra Irán a funcionarios de la Casa Blanca de la Administración de Donald Trump.

Otro de los participantes habría sido Joel Zamel, estratega político israelí. De acuerdo con la publicación, los empresarios vieron el plan contra Teherán como una posible fuente de ingresos y como una manera de paralizar a un país que consideraban "una amenaza profunda".

Según las fuentes consultadas por el medio estadounidense, los funcionarios sauditas comentaron que estaban interesados en asesinar a altos funcionarios iraníes mediante "operaciones letales". Sin embargo, después de que los empresarios consultaran tal proposición con sus abogados, estos se la desaconsejaron rotundamente, por lo que finalmente se negaron a participar en ella. Asimismo, Nader les habría sugerido para llevar a cabo tal empresa recurrir a una compañía con sede en Londres —cuyo nombre se desconoce— dirigida por exmiembros del servicio de inteligencia británico.

Tanto el Gobierno saudita como los letrados de Nader y Zamel se negaron a comentar la supuesta reunión.

El 2 de octubre, el periodista saudita Jamal Khashoggi, residenciado en EE.UU. y columnista de The Washington Post, desapareció tras entrar al consulado de Arabia Saudita en Estambul (Turquía). Dos semanas después, Riad admitió que Khashoggi murió en el interior de la misión diplomática. Según su "investigación preliminar", este falleció como resultado de "una pelea". Mientras, en varios medios transcendieron informaciones de que las autoridades turcas poseen pruebas de que Khashoggi fue asesinado y desmembrado dentro del consulado.