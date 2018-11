"La vida es aburrida, ¿por qué no?": Tirador de California publicó en las redes durante la masacre

Ian David Long, el exmiembro del cuerpo de marines de EE.UU. que el pasado miércoles mató a doce personas en un bar en California antes de quitarse la vida, realizó diversas publicaciones en las redes sociales en medio del mortal tiroteo, según fuentes policiales familiarizadas con la investigación.

La información preliminar indica que, al entrar en el restaurante Borderline Bar & Grill de la ciudad de Thousand Oaks, el atacante disparó inmediatamente contra un grupo de guardias de seguridad y empleados que se encontraban cerca de la entrada, después de lo cual se detuvo para 'postear' en sus redes, presuntamente, en Instagram y/o Facebook. Luego de una pausa, comenzó a disparar contra las personas que se hallaban en la pista de baile, recoge ABC News.

"No tenía ninguna razón para hacerlo"

En un primer 'post', publicado a las 23:24, el tirador manifestó que era "una lástima" que no pudiera ver "todas las razones ilógicas y patéticas" que la gente le atribuiría tras el ataque. "El hecho es que no tenía ninguna razón para hacerlo, y solo pensé... m**da, la vida es aburrida, ¿por qué no?", añadió.

Tres minutos después, publicó que esperaba que la gente le llamara "loco". "Estoy loco, pero lo único que hacen ustedes después de estos tiroteos es [expresar] 'esperanzas y oraciones' ... o 'les mantengo en mis pensamientos'... cada vez... y preguntarse por qué siguen sucediendo...", escribió Long en el mensaje, acompañado con 'emojis' de caras sonrientes.

Las publicaciones ya han sido borradas de las plataformas. Las autoridades aún están investigando los motivos del ataque y no han revelado si una enfermedad mental podría haber desempeñado un papel en la masacre.