Primera semana del gobierno de transición de Bolsonaro: integrantes y principales críticas

Hoy se cumple una semana de trabajo del Consejo de Transición Gubernamental formado por el futuro presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ganó las elecciones del 28 de octubre, junto con el actual presidente, Michel Temer, que está en el poder desde 2016, cuando la antigua presidenta Dilma Rousseff sufrió el 'impeachment'. En entrevista con el canal de televisión Record, dirigido por un conocido evangélico, Bolsonaro evaluó como "muy bueno" el comienzo de la gestión de transición y destacó las visitas de los embajadores de China, Estados Unidos, Alemania y Argentina, así como el encuentro con Temer, con Dias Toffoli, presidente de la Corte Suprema, y con João Otávio de Noronha, presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Integrantes del Consejo de Transición

El Consejo de Transición Gubernamental, que tiene como objetivo preparar el futuro gobierno que asumirá el próximo 1 de enero de 2019, está siendo coordinado por el diputado federal Onyx Lorenzoni, nombrado ministro de la Casa Civil, el ministerio más allegado al presidente por su misión de asistir al gobierno en el groso de sus funciones. El equipo puede contar con un máximo de 50 integrantes y este viernes se confirmó la primera veintena, entre los que destaca el general del Ejército en la reserva Antônio Hamilton Mourão, elegido como vicepresidente, así como los otros tres ministros restantes de los cinco que ya han sido confirmados para ocupar una cartera.

Otro de los miembros es Paulo Guedes, nombrado ministro de Economía tras haber sido una pieza clave en la campaña del candidato de extrema derecha a partir de la defensa de políticas neoliberales para sacar a Brasil de la actual crisis, con medidas como la privatización de ciertas empresas públicas. "Paulo Guedes en economía tendrá carta blanca", afirmó este viernes Bolsonaro en un discurso para redes sociales desde su residencia, siguiendo el formato de comunicación utilizado durante su campaña electoral cuando rechazó participar en debates electorales oficiales. El futuro presidente, además, anunció que el Ministerio de Economía incluirá el antiguo Ministerio de Hacienda, de Planificación, así como el de Industria y Comercio.

También forma parte del Consejo el general Augusto Heleno, que ocupará el Gabinete de Seguridad Institucional, aunque previamente había sido indicado para el Ministerio de Defensa. Bolsonaro afirmó sentirse feliz con este cambio de planes ya que podrá trabajar más cerca de Heleno, a quien definió como "un hombre que estuvo 50 años en el ejército (...) Un brasileño de verdad". El ministro de Defensa todavía no está definido pero el futuro presidente aseguró en su último discurso que, sin duda alguna, será un militar y como mínimo "un oficial cuatro estrellas, un oficial general del último puesto, puede ser de la Marina, de la Aeronáutica o del propio Ejército. Yo confiaré en cualquiera de ellos", declaró.

Jair Bolsonaro con Michel Temer y el exgeneral Augusto Heleno, en el Palacio de Planalto, Brasilia, 7 de noviembre de 2018. / Adriano Machado / Reuters

Otro militar llamado a integrar la plantilla del futuro gobierno es el teniente coronel y astronauta Marcos Pontes, que dirigirá el Ministerio de Ciencia y Tecnología y de quien Bolsonaro afirma sentirse extremadamente orgulloso por el hecho de haber viajado al espacio y haber trabajado para la NASA. Ya para el Ministerio de Agricultura, la elección no ha partido del futuro presidente ni de su gabinete. Este nombramiento proviene del Frente Parlamentar de la Agropecuaria (FPA) –grupo de presión para defender intereses de las grandes industrias ganaderas y agrícolas en el Congreso, también conocido como bancada ruralista–, que escogió a la diputada Tereza Cristina da Costa Dias y actual presidenta de la FPA como futura ministra de Agricultura.

"Yo ya avisé durante la campaña que quien indicaría al ministro de Agricultura sería el sector productivo y así ha sido", explicó el futuro presidente durante su último discurso en el que además enfatizó que su gobierno necesita el apoyo de la Cámara: "Los diputados y senadores saben lo que quieren para la cuestión del agronegocio, ellos me presentaron un nombre y cerré la cuestión". Antes de ser diputada, Da Costa Dias fue secretaria de Desarrollo Agrícola entre 2007 y 2014 en el estado de Mato Grosso del Sur, escenario de enfrentamientos recurrentes entre pequeñas comunidades y latifundiarios, y caracterizado también por la deforestación, uso de pesticidas y plantío intensivo de soja, entre otros productos.

Principales críticas al Consejo de Transición

Pocas mujeres en cargos

Intentando evitar críticas por la falta de mujeres, Bolsonaro publicó en su cuenta de Twitter: "Forman parte de nuestro Equipo de Transición: la doctora en economía, Clarissa Costalonga e Gandour; la ingeniera ambiental, Liane de Moura Fernandes; la teniente coronel del cuerpo de bomberos, Márcia Amarílio; y la teniente del ejército Sílvia Nobre Waiãpi". No obstante, y en relación también con el nombramiento de Da Costa Dias como ministra, el futuro presidente declaró que no se guiaba por principios de representatividad y sí de competencia: "No estoy preocupado con el color, sexo o sexualidad de quien está en mi equipo, sino con la misión de crecimiento de Brasil, combatir el crimen organizado y la corrupción, entre otras urgencias", posteó.

Preocupación por las políticas medioambientales

Ya antes del nombramiento de Da Costa Dias, Bolsonaro había activado las alarmas ambientales tras anunciar una posible salida de Brasil del Acuerdo de París. El político también arremetió en recurrentes ocasiones contra ONG y otros organismos de conservación ambiental y criticó la demarcación de tierras indígenas y poblaciones tradicionales, así como de áreas naturales protegidas en el país con la mayor selva tropical del mundo.

"Todas estas reservas obstaculizan el desarrollo", declaró durante su campaña. Anuncios que se siguieron de la propuesta de extinción del Ministerio de Medio Ambiente sobre la que el futuro presidente se retractó la semana pasada. Bolsonaro afirmó que nombrará brevemente un ministro, pero no sin advertir: "Quiero verles trabajando. (...) Ustedes no saben lo difícil que es producir", en referencia a la rivalidad entre ambientalistas y grandes productores.

Nombramiento del juez que encarceló a Lula

De los cinco ministros que ya han sido nombrados, el único que no ha accedido a entrar en el Consejo de Transición ha sido el futuro ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, actualmente juez federal y protagonista de el hasta ahora más polémico nombramiento de Bolsonaro. Moro fue el responsable de la sentencia a prisión de 12 años y un mes del antiguo presidente Lula que, incluso en la cárcel desde abril, se dibujaba como favorito para ganar las elecciones.

Sergio Moro, nombrado por Bolsonaro como ministro de Justicia, sale de un restaurante, Brasilia, 8 de noviembre de 2018. / Adriano Machado / Reuters

La aceptación del cargo cuestionó la parcialidad del Juez, quien además había afirmado en reiteradas ocasiones que nunca entraría en la política. "Él quiere que la Policía Federal esté bajo su paraguas, para eso tenemos que incluir el Ministerio de Seguridad dentro del de Justicia", afirmó Bolsonaro en la explicación sobre la visita de Moro en su residencia. Añadió que aunque ambos tengan sus diferencias en algunos puntos intentarán llegar a acuerdos: "En cuanto a mayoría de edad penal él (Moro) defiende 18 años, yo digo 16 años, podemos dejarlo en 17 años, por ejemplo", explicó en relación al polémico proyecto para que los jóvenes puedan responder penalmente por sus delitos.

Una 'escuela sin partido'

Durante esta semana Bolsonaro planea reunirse con los parlamentarios en el Congreso, donde él mismo ejerció su carrera política durante 27 años, y espera además anunciar los tan esperados nombres para los ministerios de Defensa y de Medio Ambiente, así como Salud, Relaciones Exteriores y Educación. Este último ministerio será una ficha clave para el futuro gobierno de Bolsonaro, que cuenta con el proyecto de 'escuela sin partido' como uno de sus principales estandartes, a través del cual pretende prohibir las discusiones políticas, de sexualidad o ideología de género en la enseñanza, por considerarlas una forma de adoctrinamiento y una "fábrica de militantes".

Reducción de ministerios

El Consejo de Transición se propone, entre sus principales misiones, la reforma de la maquinaria política institucional para reducir la lista de los actuales 29 ministerios a la mitad. Uno de los sacrificios ya anunciados es la extinción del Ministerio de Trabajo, lo que puede colocar en peligro el presupuesto para la garantía de ciertos derechos laborales, así como de los programas de combate al trabajo esclavo todavía presente hoy en día en Brasil.

El objetivo de crear estos "super ministerios" –que engloban diversas áreas– es que "el gobierno retroceda para que el pueblo avance", tal y como afirmó el coordinador de esta transición, Lorenzoni, quién aclaró tras las elecciones que el futuro gobierno sería "sobrio" y el corte será "muy intenso". No obstante, Bolsonaro hizo hincapié en que, a pesar de los recortes de presupuesto programados, las Fuerzas Armadas no sufrirán restricciones.

Luna Gámez