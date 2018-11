Muere Stan Lee, el padre de Spiderman, Hulk y Iron Man

El cocreador de Marvel Comics, Stan Lee, ha fallecido este lunes a los 95 años, según lo ha confirmado su hija Joan Celia a TMZ. Según datos de The Hollywood Reporter, el legendario escritor y editor ha muerto esta madrugada en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles.

"Mi padre amaba a todos sus fans. Él era el hombre más grande y más decente", ha señalado la hija del creador de Spider-man, Hulk y Iron Man, entre otros superhéroes. A lo largo del último año, Lee había luchado contra varias enfermedades, incluida una neumonía y problemas de visión.

Bajo el sello Marvel, Lee también creó Los 4 Fantásticos, Thor, Los Vengadores, Daredevil, Doctor Strange, X-Men y Bruja Escarlata.

"Me aburrían las historias de héroes perfectos"

Según destaca la prensa local, Stan Lee revolucionó el género del comic e introdujo las debilidades humanas en los superhéroes, sea Spider-Man o The Hulk.

"Me aburrían las historias de héroes perfectos que no tenían faltas", explicó el escritor en una entrevista a Sydney Morning Herald. Explicó entonces que si tomas a alguien como Spider-Man ―está preocupado por el dinero, no tiene mucho éxito con las chicas, se preocupa por su tía y su salud― "es el tipo de héroe con el que cualquier lector puede identificarse, porque tiene los mismos problemas que ellos".

Los medios subrayan que algunos de los personajes creados por Stan Lee llegaron a ser símbolos de cambios sociales como, por ejemplo, la She-Hulk y la Pantera Negra, que reflejaron angustias de las mujeres y las minorías.