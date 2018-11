Apple revela un grave fallo que sufre el costoso iPhone X un año después de su lanzamiento

La compañía estadounidense Apple reveló el pasado viernes que las pantallas táctiles del iPhone X, que lleva poco más de un año en el mercado —a un precio de alrededor de mil dólares—, registran problemas técnicos "debido a un fallo en una pieza".

Apple, que matizó que el error no afecta a otros modelos tales como el iPhone XS y XR, detalló que los usuarios han podido observar que la pantalla de su dispositivo móvil no responde cuando la pulsan o, por el contrario, reacciona cuando no la tocan.

La empresa con sede en Cupertino, California (EE.UU.), que también reconoció haber detectado problemas en los discos duros de los portátiles MacBook Pro que provocaban la pérdida de datos, aseguró que solucionará de forma gratuita los problemas ocasionados en el dispositivo.

La noticia llega después de que el pasado 1 de noviembre Apple admitiera que en la actualización de iOS 12.1 se incorpora una función para ralentizar el rendimiento de las baterías de los iPhones comprados hace un año, hecho que provocó la indignación entre los usuarios, que acusaron a la compañía de potenciar la obsolescencia programada.