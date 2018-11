Boeing no informó de que el modelo del avión estrellado en Indonesia dispone de una función insegura

Boeing Co. no informó adecuadamente a los pilotos de los últimos modelos del avión Boeing 737 MAX sobre los potenciales peligros de una nueva función de control de vuelo que incorpora, sospechosa de haber jugado un papel en el fatal accidente aéreo ocurrido en Indonesia el mes pasado que se cobró la vida de 189 personas, informa The Wall Street Journal.

Según ha publicado el medio este 12 de noviembre, los expertos de seguridad involucrados en la investigación del siniestro, así como la Administración Federal de Aviación de EE.UU. y pilotos de aerolínea denunciaron que no se publicó adecuadamente la información respecto a los cambios en el sistema de los nuevos aviones de Boeing y que tampoco fueron entrenados los pilotos al respecto.

El nuevo sistema automatizado de prevención de bloqueos incorporado en los modelos Boeing 737 MAX8 y MAX9 está diseñado para ayudar a los pilotos a evitar que la parte frontal del avión se levante accidentalmente de forma peligrosamente elevada. Sin embargo, en ciertas condiciones poco comunes, puede empujarla hacia abajo de forma tan abrupta y fuerte que los pilotos no pueden restablecer una trayectoria adecuada, incluso manualmente.

De acuerdo con WSJ, esta función fue una sorpresa para los pilotos. Los expertos de seguridad involucrados en la investigación del accidente del avión de Lion Air señalaron que que ni las aerolíneas estadounidenses, ni sus gerentes, ni los pilotos fueron informados de que las últimas versiones del Boeing 737 disponían de tal función.

"Es bastante estúpido instaurar un sistema en un avión y no decírselo a los pilotos que lo manejan, especialmente cuando se trata de controles de vuelo. ¿Por qué no recibieron capacitación al respecto?", comentó al medio el capitán Mike Michaelis, presidente del comité de seguridad de la Asociación de Pilotos Aliados, que cuenta con más de 16.500 afiliados.

Boeing se negó a proporcionar detalles sobre la instalación del nuevo sistema de seguridad y de por qué los pilotos de las aerolíneas no fueron informados de los cambios. En cambio, la empresa declaró a través de un comunicado que estaban tomando "todas las medidas" para comprender completamente todas las circunstancias del accidente mientras trabajan estrechamente con el equipo de investigación y con las autoridades reguladoras involucradas.

"Confiamos en la seguridad del [Boeing] 737 MAX", declaró la compañía aeronáutica en su comunicado.

El pasado 29 de octubre, un Boeing 737 MAX 8 de la aerolínea indonesia Lion Air con 189 personas a bordo se estrelló en el mar de Java frente a las costas de Indonesia, causando la muerte de sus 181 pasajeros, incluido un niño y dos bebés, y de los ocho miembros de la tripulación.