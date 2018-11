China preocupa a EE.UU. con su primera lancha robot que dispara misiles guiados

Por sí misma, la lancha autotripulada tipo Look Out II que acaba de presentar China no posee una potencia de fuego impresionante, pero como estará dotada de misiles y actuará con otras naves similares su comportamiento resultará muy peligroso, indica el analista Michael Peck en la revista estadounidense The National Interest.

Esa embarcación robótica, desarrollada por la compañía Yunzhou Tech, se exhibió en la feria Airshow China 2018 de Zhuhai la semana pasada y está dotada de cuatro misiles de precisión que pueden alcanzar objetivos ubicados a 5.000 metros, así como un radar y un sistema optoelectrónico para realizar misiones de reconocimiento.

Este dron acuático mide 7,5 metros de eslora y 2,7 metros de manga, casi las mismas dimensiones que un pequeño bote tripulado de la clase Defender como los que emplea la Guardia Costera de Estados Unidos para realizar misiones de rescate y seguridad portuaria.

China’s first unmanned missile boat debuts at #AirshowChina2018, with #AI monitoring the sea routes and remotely controlled precision missiles able to hit targets 5 kms away. https://t.co/2kegXmHEdapic.twitter.com/f3sYx4s1sn — Global Times (@globaltimesnews) 8 de noviembre de 2018

Una imagen de esa lancha pesa 3,7 toneladas y alcanza una velocidad máxima de 45 nudos muestra una estructura que se asemeja a una torreta con cuatro cajas pequeñas, que posiblemente encierran un arma del tamaño de un proyectil antitanque.

De hacho, Yunzhou Tech ha anunciado que ya probó un misil en octubre y habría alcanzado su objetivo al primer intento. Eso sí, a pesar de que navega gracias a la inteligencia artificial, todavía necesita la autorización de una persona para disparar.

Ventajas

"Aunque el barco es relativamente pequeño y su misil no tiene un gran alcance, es rápido y sigiloso, algo que lo permite acercarse a su objetivo y lanzar ataques desde cerca," explicó el director del proyecto Look Out II, Su Zhen, quien detalló que su objetivo no es hundir un barco enemigo "por sí solo", sino "dañar alguna estructura clave de la nave enemiga" para obtener una ventaja.

Yunzhou Tech está dispuesto a ofrecer su embarcación a la Marina de China y asegura que tiene peticiones de otras naciones, como Namibia. Se trata del segundo modelo de buque no tripulado con misiles, tras otro que desarrolló Israel.

Preocupación de Estados Unidos

Debido a la levedad de su potencia de fuego, las Look Out II no actuarán solas, sino que se agruparán en flotillas para abrumar a objetivos más grandes, como destructores o portaviones. Así, esas lanchas se comportarán como un grupo de 'hienas' que intenta derribar a un elefante.

"Por supuesto, queda por averiguar cómo funcionarán estos enjambres de drones navales en el caos de un combate, donde las comunicaciones pueden fallar o quedar paralizadas", pero con su "inmensa capacidad de fabricación y como hogar de compañías que dominan el mercado de vehículos no tripulados, China está bien preparada para picar a la Armada de EE.UU.", concluye Michael Peck.