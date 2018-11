¿Qué diferencia a los hombres de las mujeres?: El mayor estudio jamás realizado tiene la respuesta

Científicos de la Universidad de Cambridge (Inglaterra, Reino Unido) han concluido que las mujeres tienen más predisposición a la empatía y los hombres a la sistematización, según los resultados de un estudio que han publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

En esa investigación, el estudio más grande jamás realizado sobre las diferencias entre sexos y los rasgos autistas, estos especialistas han contado con la colaboración del canal británico Channel 4 para analizar información de 671.606 individuos, entre los que se encontraban 36.648 personas autistas.

Así, en general las féminas son más capaces de identificarse con otros y los hombres son más analíticos, mientras que esas diferencias son menos perceptibles en personas con autismo quienes, en promedio, muestran un perfil 'masculinizado'.

Estos datos han reivindicado las teorías de Empatía-Sistematización y del Cerebro Masculino Extremo, que predice que los autistas muestran rasgos masculinos en esas dos dimensiones. En cualquier caso, los autores del estudio destacan que las diferencias observadas se aplican solo en los promedios de los grupos, no en los individuos.

Además, estos expertos subrayan que, a pesar de que las personas autistas tienen dificultades para identificar la empatía cognitiva o el reconocer pensamientos y sentimientos de otras personas, son capaces de mostrar empatía emocional y preocuparse por los demás.

"Los macrodatos son importantes para sacar conclusiones replicables y sólidas" y suponen "un ejemplo sobre cómo los científicos pueden trabajar con los medios para lograr ciencia a raíz de ese gran volumen de información", ha destacado David Greenberg, uno de los autores de la investigación.