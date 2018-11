VIDEO: Obligan a su compañero con parálisis cerebral a servir de 'puente' para caminar sobre él

Brett Corbett, un chico de 14 años con parálisis cerebral de la ciudad canadiense de Glace Bay, estuvo el pasado miércoles con otros estudiantes en un arroyo conocido como Burr-Bank, cerca de la escuela, donde sus propios compañeros lo acosaron e intimidaron, como queda recogido en una grabación que ha sido ampliamente difundida y condenada en la Red.

"Al principio comenzó como un reto", contó el propio Corbett, reseña CBC. "Pero entonces alguien amenazó con empujarme en el Burr-Bank y me dijo: 'Ponte sobre tu barriga', y una chica caminó sobre mi espalda". El chico dijo que aquello le hizo sentirse "triste y molesto".

El video del incidente muestra a otros estudiantes observando, mientras algunos estudiantes insultan a Corbett y luego este se mete en el agua. La grabación, que ya ha sido vista más de 400.000 veces, fue publicada en Facebook por un usuario llamado Brandon Jolie, que asegura que su hijo es amigo de Brett.

"Padres, han fallado a esta generación", escribió Jolie. "La cantidad de adolescentes que estuvieron alrededor y vieron lo sucedido, e incluso tomaron videos de eso. Espero que vean este video, reconozcan a sus hijos y sientan vergüenza. A la niña que lo pisó: deberías estar absolutamente avergonzada de ti misma".

La madre de Corbett, Terri McEachern, asegura que fue informada del incidente el mismo miércoles por un funcionario escolar. "En la escuela me dijeron que aceptó un reto", contó a The Washington Post la mujer, que cambió de parecer cuando vio el video, que calificó de vergonzoso.

"No fue un desafío. Le dijeron que si no entraba, lo tirarían, lo empujarían, y hubo muchas burlas y comentarios, así que sintió que no tenía otra opción", dijo la madre. "Que los niños puedan quedarse ahí parados, grabando, y que no quieran ayudar. No hay compasión en eso".

Respuesta inadecuada

McEachern dijo que algunos de los estudiantes involucrados en el incidente fueron suspendidos de las clases por un solo día, una respuesta que considera completamente inadecuada.

Asimismo, unos 20 estudiantes salieron de las clases el viernes para protestar por lo que describieron como la incapacidad de la escuela para tomar una posición más firme, informan medios locales. "Honestamente, es repugnante", dijo un joven de 17 años. "Es inquietante ver que no se hace nada al respecto".

"La peor decisión de su vida"

Desde que el video se volvió viral, algunos de los estudiantes han pedido disculpas por el incidente. El padre de uno de ellos se disculpó en nombre de su hijo en una reunión pública y leyó una carta en la que el muchacho describía sus acciones como "la peor decisión de su vida", reportó CTV News.

Según McEachern, su hijo espera que, tal vez, su historia pueda marcar un antes y un después para que no se repitan situaciones como estas en la escuela.