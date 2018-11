"Vivimos tiempos ficticios": Michael Moore termina su polémico discurso del Óscar... 15 años después

El director de cine estadounidense Michael Moore ha podido terminar 15 años después su polémico discurso del Óscar por el que fue abucheado e interrumpido en 2003, cuando se pronunció en contra del entonces presidente George W. Bush y la guerra de Irak.

"Vivimos tiempos ficticios…"

En 2003 el cineasta ganó un Óscar por su documental 'Bowling for Columbine' y quiso aprovechar el tradicional discurso de la recogida para protestar contra la invasión de Irak que acababa de empezar.

"Nos gusta la narrativa de no ficción, y vivimos tiempos ficticios", prorrumpió el director, que hizo subir al escenario a los demás nominados por el documental.

Ante un público ya agitado, Moore continuó diciendo que viven en una época de "resultados electorales ficticios ganados por presidentes ficticios", y en la que un hombre envía a todos "a la guerra por razones ficticias".

"¡Nos oponemos a esta guerra, señor Bush! ¡Debería darle vergüenza, señor Bush! ¡Vergüenza!", exclamó el documentalista entre aplausos y abucheos, mientras la música de fondo subía de volumen para tapar sus palabras. El director finalmente se retiró del escenario sin terminar.

"…detengan esta guerra sin sentido"

Ahora, 15 años después, Moore fue galardonado el pasado fin de semana con el Premio a la Trayectoria de la tercera edición anual de Critics' Choice Documentary Awards, y decidió desenterrar su discurso de aceptación de los Óscar de 2003. "Estaba pensando en qué decir esta noche o qué escribir […] y luego tuve esta idea", dijo Moore, añadiendo que encontró el discurso que nunca pudo acabar. "Así que si no les importa... ¡no es largo!"

Curiosamente, en la parte que no le dejaron pronunciar en 2003, Moore habla más sobre sí mismo y su viaje cinematográfico, aunque también señala que la no ficción puede ser "un arma no violenta de revolución" y llama a la clase obrera a "coger una cámara y luchar contra el poder", así como a "hacer oír su voz y detener esta guerra sin sentido".

En esta ocasión, el cineasta también aprovechó el discurso para lanzar una nueva llamada a la acción. "Quince años después, esta noche, no solo estamos en guerra, sino que también tenemos un presidente que ha declarado la guerra a nuestra democracia y la guerra a nosotros", aseveró Moore, por lo que instó a seguir "cogiendo esas cámaras", ya que "la gente reunida esta noche" puede ser "la última línea de defensa de EE.UU.".