Trump se enfurece contra May tras una felicitación por los resultados electorales

El pasado viernes, mientras el presidente de Estados Unidos Donald Trump volaba hacia París, recibió una llamada telefónica de Theresa May, primera ministra británica, con el objetivo de felicitarlo por la victoria obtenida por el partido republicano en el Senado. Sin embargo, el magnate reaccionó mal y cuestionó las acciones del Reino Unido frente al conflicto con Irán, acusándola de no hacer lo suficiente, de acuerdo a declaraciones de funcionarios ofrecidas a The Washington Post.

Además, durante la conversación el presidente norteamericano también interrogó a May sobre el 'Brexit' y arremetió contra los acuerdos comerciales que considera injustos con los países europeos.

De acuerdo a la noticia publicada por el medio estadounidense, esta llamada fue el inicio de cinco días de enojo de Trump, que se vio reflejado en una serie de tuits publicados por el mandatario.

Así, a partir de esa fecha, en las publicaciones realizadas a través de su cuenta personal, el presidente fustigó los resultados de las elecciones en Florida y criticó fuertemente al presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras su propuesta de crear un ejército europeo.

Finalmente, fuentes cercanas a la Casa Blanca han asegurado que Trump planea hacer cambios en su Administración, pues los últimos días habría mencionado a sus asesores que pretendía destituir a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen y al jefe de Gabinete, John F. Kelly.