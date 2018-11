EE.UU. denuncia que China contribuye a la violación del régimen de no proliferación

China continúa contribuyendo a la violación del régimen de no proliferación, mientras sigue siendo uno de los principales proveedores de tecnología de misiles, afirmó el subsecretario de Estado de EE.UU. para la Seguridad Internacional y la No Proliferación, Christopher Ford.

"Enfrentamos un grave problema por parte de China en el asunto de la no proliferación. China sigue siendo el proveedor más preferido para aquellos que violan el régimen de la no proliferación, especialmente con respecto a la tecnología de misiles", aseveró Ford, agregando que los diplomáticos estadounidenses han planteado este tema en repetidas ocasiones, pero la parte china no responde adecuadamente al problema.

Además, el subsecretario prestó especial atención a la situación del ciudadano chino Li Fangwei, también conocido como Karl Lee, a quien EE.UU. acusa de violar el régimen de la no proliferación y de adquirir partes de misiles balísticos para Irán.

Washington, según el diplomático, planteó esta cuestión sin éxito durante más de 10 años en las negociaciones con Pekín. Ford está convencido de que China prefiere hacer caso omiso a este problema, "lo que pone en tela de juicio el compromiso de Pekín con el régimen de la no proliferación".