Mark Zuckerberg ordenó a todos los directivos de Facebook usar teléfonos con Android

Mark Zuckerberg ordenó a su equipo directivo usar exclusivamente teléfonos Android, afirma un reciente artículo de The New York Times. El creador de Facebook habría justificado la medida argumentando que el sistema operativo basado en Linux tiene mucho más usuarios en el mundo que el iOS de Apple.

De acuerdo con el medio, la medida fue introducida después de que el jefe de Apple, Tim Cook, criticara a Facebook en una entrevista en la cadena MSNBC en la que acusó a la red social de ser un servicio que "trafica con la vida personal".

Sin embargo, NYT no aclara cómo los agresivos comentarios de Cook provocaron que Zuckerberg emitiera su orden de 'solo Android'. Al mismo tiempo, el portal The Verge estudió las actividades en Twitter de diversos directivos de Facebook, como David Marcus y Andrew Bosworth, y concluyó que la orden no se cumple completamente, ya que algunos de ellos siguen usando el sistema de Apple.

Android es el sistema operativo líder en muchas regiones del mundo, incluidas Sudamérica, Europa, Rusia, el sur de Asia y Oriente Medio. En el sector tecnológico se han dado casos similares, como el de la compañía estadounidense Snap, en los que se ha alentado a los empleados a usar dispositivos con Android.