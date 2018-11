"¿Qué le he hecho a mi país?": Votó a favor del 'Brexit' y estalla en lágrimas en la radio en vivo

Un británico estalló en lágrimas este jueves al hablar con un presentador de la emisora de radio LBC, James O'Brien, y manifestar su sentimiento de culpa por haber votado a favor del 'Brexit' en el referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

"¿Qué le he hecho a mi país? ¡Cómo lo siento!", dijo el hombre, que se presentó como Bill. O'Brien le respondió que no puede cargar con la culpa, recordándole que "son 17,4 millones de personas". "Mira a estos multimillonarios. Poseen el Ritz, poseen The Daily Telegraph. No habrían gastado todo ese dinero esforzándose en los intentos de actuar en contra de tus propios intereses si no pensasen que fuera viable", señaló el presentador.

"Échales la culpa a ellos, Bill, échales la culpa a ellos. No te culpes a ti mismo. No pidas perdón, enfádate. Y si aún no estás enfadado, estaré enfadado yo en tu nombre", aconsejó O'Brien, agregando que por eso ha hecho lo que hace "durante los últimos dos años y medio". Las reacción de Bill conmocionó a los oyentes, que dedicaron al hombre palabras de consuelo.