Moscú: "No entendemos la posición actual de EE.UU. sobre el Tratado INF"

El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, reiteró que Moscú cumple plenamente con las disposiciones del Tratado INF y que los reclamos de Washington no contienen detalles concretos. Al mismo tiempo, EE.UU. no quiere considerar las reclamaciones presentadas por la parte rusa, y la inflexibilidad de sus declaraciones no permite esperar un acercamiento de enfoques.

Rusia no entiende el actual enfoque estadounidense sobre el Tratado INF y afirma que no está claro si Washington busca romper el acuerdo o tiene la intención de trabajar conjuntamente para preservarlo. Además, las acusaciones de la parte estadounidense contra Rusia son provocativas e incorrectas, dijo el vicecanciller ruso. Previamente, las autoridades estadounidenses aseguraron que, después de suspender sus obligaciones en virtud del acuerdo el próximo 2 de febrero, Rusia tendrá medio año para demostrar que el tratado se cumple antes de que Washington esté completamente fuera del mismo.

"No entendemos la esencia de la posición actual de EE.UU., si los colegas de Washington quieren que trabajemos para preservar el tratado o si finalmente decidieron que después de la suspensión de la implementación del acuerdo (...) seguirá una retirada oficial y completa. No entendemos la línea de EE.UU. al respecto", dijo Riabkov.

Este 15 de enero, se llevaron a cabo consultas interinstitucionales ruso-estadounidenses sobre el Tratado INF con la participación de Riabkov y la subsecretaria de Estado de EE.UU., Andrea Thompson. La diplomática norteamericana, a su vez, calificó las conversaciones de decepcionantes. La reunión se realizó a puerta cerrada y duró más de dos horas.

El sistema 9M729

El vicecanciller destacó que Washington aún no ha dado a Moscú explicación alguna de por qué cree que el sistema de misiles 9M729 viola el Tratado INF. "Cumplimos con el acuerdo en su totalidad, sin excepciones, sin desviarnos de los requisitos. Nuestro sistema 9M729 nunca ha sido probado para un rango prohibido por el tratado", dijo Riabkov.

En las consultas, la parte rusa propuso medidas concretas sobre el 9M729, que "permitirían disipar completamente cualquier duda" de la parte estadounidense sobre su incumplimiento de los requisitos del acuerdo. Riabkov destacó que Moscú está lista para "esta transparencia" solo bajo la condición de "una transparencia recíproca de los estadounidenses para resolver las preocupaciones" de Moscú con respecto a los misiles, aviones no tripulados y lanzadores MK-41 de EE.UU. "La parte estadounidense no estaba lista para una conversación concreta sobre estos temas", lamentó Riabkov.

Nuestro sistema 9M729 nunca ha sido probado para un rango prohibido por el acuerdo El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov

El diplomático señaló que durante las consultas la delegación rusa intentó transmitir a la parte estadounidense que "todo el peso de las consecuencias de la demolición de uno de los elementos más importantes de la arquitectura internacional en el campo del control de armamentos recaerá en Washington". Y mientras EE.UU. no ha notificado oficialmente su retiro del Tratado INF, Moscú continuará haciendo esfuerzos para preservar la estabilidad estratégica.

"Después de los contactos en Ginebra, vemos la clara intención de Washington de completar el curso declarado de poner fin al acuerdo. La responsabilidad de esto recae totalmente en el lado estadounidense, por más que nuestros colegas de Washington intenten atribuirnos acciones que no se ajustan a sus requisitos", dijo el viceministro ruso, quien agregó que Moscú está listo para dialogar sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y sin ultimátums. Riabkov subrayó que "no debería haber dudas" de que la parte rusa está interesada de salvaguardar el tratado.