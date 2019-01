VIDEO: El mural del 'niño jugando con cenizas' de Banksy se vende por casi 130.000 dólares

Ian Lewis, el propietario del garaje de Port Tabot (Gales, Reino Unido) donde el artista Banksy pintó su última obra, 'Season's Greetings' (Felices Fiestas), ha vendido esa pieza por 100.000 libras, casi 130.000 dólares.

Ese hombre de 55 años afirma que se siente aliviado por esta operación, debido a que "la tensión" que le generó la aparición de esa obra en su propiedad no lo dejaba dormir: "Me alegro de haberla vendido; para ser honesto, estoy harto de ella", recoge sus palabras el diario 'The Guardian'.

De hecho, Lewis tuvo que colocar rejas e implementar personal de seguridad en el lugar debido a la gran afluencia de fanáticos.

Su nuevo propietario es John Blander, un galerista que colecciona trabajos de Banksy y asegura que esta pieza se quedará como mínimo ente dos y tres años en Port Talbot, donde planea llevar otras cinco o seis obras del mismo autor para organizar una exposición.

'Season's Greetings' apareció días antes de Navidad y muestra a un niño sobre que parece que cae nieve pero, en realidad, son cenizas procedentes de un contenedor de basura en llamas. Esta obra podría representar la contaminación que padece la región en la que se encuentra debido a la industrialización.